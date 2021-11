Serie B, 14°giornata: il Pisa vince a Brescia e torna in vetta, dietro frenano tutti, vince solo il Benevento

0 0

Dopo qualche settimana di appannamento, il Pisa si ricompatta, vince il confronto diretto in casa del Brescia e torna in testa alla classifica del campionato di serie B, scavalcando proprio i lombardi al primo posto della graduatoria.

E’ stata una partita combattuta quella del Rigamonti, risolta da un gol di Sibilli a 20′ dal termine, che riconsegna al Pisa la testa solitaria del campionato ai danni di un Brescia che davanti ai suoi tifosi perde gara e primato. Alle spalle delle due battistrada vince solo il Benevento che travolge per 4-0 la Reggina in uno scontro al vertice che rilancia le ambizioni dei campani e ridimensiona quelle dei calabresi. Pareggiano, invece, il Lecce (3-3 con la Ternana) che resta comunque al terzo posto, il Frosinone che rimonta proprio in extremis il fanalino di coda Pordenone (2-2) ed Ascoli e Monza che impattano sull’1-1 la loro partita. Peggio fa la Cremonese, sconfitta di misura sul campo dell’Alessandria, mentre non risalgono posizioni Perugia e Cittadella dopo l’1-1 nel confronto diretto dello stadio Curi. Il Parma, dopo l’avvicendamento in panchina fra Maresca e Iachini, acciuffa a Como il pareggio nel finale grazie ad una zuccata di Inglese, ma rimane distante dalle posizioni di alta classifica. In coda, la Spal espugna Cosenza grazie al ritorno al gol di Giuseppe Rossi e scavalca i rossoblu in classifica, mentre il secondo successo consecutivo permette all’Alessandria di avvicinare il quint’ultimo posto. Il successo di Crotone, invece, consente al Vicenza di rosicchiare 3 punti proprio ai calabresi ed allontanarsi dall’ultima posizione, occupata sempre dal Pordenone che, nonostante il pari di Frosinone, resta a 10 lunghezze dal playout ed ancora senza successi in campionato.

Resta capocannoniere del torneo Coda (Lecce) con 8 reti, tallonato però dal trio Lapadula (Benevento), Dionisi (Ascoli), Donnarumma (Ternana), che seguono a quota 7 gol. 6 marcature, poi, per Galabinov (Reggina), Lucca (Pisa), Mulattieri (Crotone), Corazza (Alessandria), Falletti (Ternana), Charpentier (Frosinone) e Strefezza (Lecce).

CLASSIFICA: Pisa 28; Brescia 27; Lecce 25; Frosinone 23; Cremonese, Ascoli, Reggina, Monza e Benevento 22; Perugia e Cittadella 21; Como 20; Parma e Ternana 18; Spal 17; Cosenza 15; Alessandria 14; Crotone 8; Vicenza 7; Pordenone 4.

di Marco Milan

