Formula 1, Brasile: Hamilton vince la battaglia con Verstappen, il campionato resta aperto

Un duello all’ultimo sangue e all’ultimo respiro, vinto alla fine da un monumentale Lewis Hamilton che ha piegato in pista Max Verstappen con un sorpasso sontuoso che lascia aperta la lotta per il titolo mondiale a tre gare dal termine del campionato.

RIVALITA’: una delle corse più belle dell’anno quella del circuito di Interlagos, tornato in calendario dopo l’anno di stop a causa del Covid. Lewis Hamilton vince contro tutto e tutti, dopo la penalità nella gara sprint del sabato (partito 20.mo e giunto quinto) e le 5 posizioni in meno sulla griglia di partenza che lo hanno fatto partire dal decimo posto, perfino dopo una strategia poco collaborativa da parte del box ed una resistenza di Verstappen che, partito dalla seconda posizione e scattato immediatamente in testa davanti ad un dormiente Bottas, gli ha reso la vita quasi impossibile. Ma alla fine Hamilton si è preso di forza una delle vittorie più belle e complicate della sua carriera (la numero 101) che gli permette, peraltro, di tenere ancora aperta la lotta mondiale con 14 punti da recuperare sul rivale olandese.

CHIAVE: il momento determinante della gara è stato il giro 58 quando Hamilton ha superato Verstappen dopo un primo tentativo andato a vuoto 10 giri prima quando i due erano finiti fuori pista dopo un assalto dell’inglese ed una reazione cattiva dell’olandese, il quale, consapevole di avere un passo inferiore rispetto all’avversario, gli ha sbattuto la porta in faccia generando polemiche via radio e fra la Mercedes e la FIA. Una manovra che ha ricordato quella di Silverstone fra i due quando Verstappen era finito contro le barriere. I punti fra l’olandese ed Hamilton sono ora 14, il campionato è aperto anche se le gare da disputare sono solamente 3 ma con due incognite come le piste di Qatar ed Arabia Saudita, mai viste e provate finora. Verstappen resta favorito, ma la rimonta di Hamilton non è da sottovalutare e il successo in Brasile (circuito favorevole alla Red Bull) ne rilancia ampiamente le ambizioni.

GLI ALTRI: si comporta da perfetto scudiero Sergio Perez che chiude quarto e strappa ad Hamilton il punto del giro veloce, mentre delude ancora Bottas nonostante il terzo posto ed autore di una pessima partenza che ha spalancato le porte a Verstappen. Mette virtualmente le mani sul terzo posto nella classifica costruttori la Ferrari che porta Leclerc quinto e Sainz sesto, mentre i rivali della McLaren piazzano il solo Norris a punti (decimo) e Ricciardo ritirato, col risultato che la scuderia italiana guadagna 17 punti su quella inglese, il che vale un’ipoteca enorme sul podio della graduatoria a squadre. Punti mondiali anche le due Alpine di Ocon ed Alonso (ottavo e nono) e per l’Alpha Tauri di Gasly, settimo.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Bottas (Mercedes); 4. Perez (Red Bull); 5. Leclerc (Ferrari); 6. Sainz (Ferrari); 7. Gasly (Alpha Tauri); 8. Ocon (Alpine); 9. Alonso (Alpine); 10. Norris (McLaren).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 332.5; 2. Hamilton 318.5; 3. Bottas 203.

di Marco Milan

