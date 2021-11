Serie B, 12°giornata: Pisa ko, il Brescia sale in testa

0 0

Dopo 12 giornate il Pisa perde il primato certificando una crisi che dura ormai da quasi un mese. I toscani, infatti, dopo l’avvio sprint si sono smarriti perdendo punti su punti, gli ultimi a Cittadella dove i veneti vincono 2-0 coi toscani ridotti addirittura in 8 uomini. Ne approfitta il Brescia, ora nuova capolista.

Il campionato ha dunque un nuovo padrone che è il Brescia di Filippo Inzaghi che piega di misura e nel finale il fanalino di coda Pordenone ed approfitta del ko del Pisa per agguantare la vetta della classifica. Pisa scavalcato pure dal Lecce che con 4 reti nel primo tempo travolge un Parma clamorosamente surclassato dai pugliesi di uno scatenato Coda, autore di una tripletta e nuovo capocannoniere del torneo. Bene anche la Reggina che vince il derby in casa del Cosenza ed il Frosinone che abbatte a domicilio per 4-1 il Benevento, penalizzato dall’espulsione di Glik dopo nemmeno mezz’ora di gioco. In zona playoff entrano pure il Cittadella ed il Como che fa a pezzi il Perugia vincendo per 4-1, entrambe agganciano la Cremonese, bloccata sull’1-1 dalla Spal. Torna al successo l’Ascoli che piega il Vicenza, mentre il Monza si fa raggiungere nel finale sul pareggio a Crotone e la Ternana sbanca Alessandria acuendo le difficoltà dei piemontesi che occupano la terz’ultima posizione della classifica con appena 8 punti conquistati, gli stessi del Crotone, meglio del Vicenza a 4 e del Pordenone a 3 che chiudono una classifica che vede le ultime quattro squadre già discretamente staccate.

Come detto, Coda (Lecce) si prende la testa della classifica marcatori con 8 reti, al secondo posto sale Dionisi (Ascoli) a 7, al terzo il gruppo formato da Donnarumma (Ternana), Lapadula (Benevento), Galabinov (Reggina), Lucca (Pisa) e Mulattieri (Crotone), tutti a quota 6.

CLASSIFICA: Brescia 24; Lecce 23; Pisa e Reggina 22; Frosinone 21; Como, Cremonese, Benevento e Cittadella 19; Ascoli e Monza 18; Perugia 17; Parma e Ternana 16; Cosenza e Spal 14; Crotone ed Alessandria 8; Vicenza 4; Pordenone 3.

di Marco Milan

