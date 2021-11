Formula 1, Messico: dominio di Verstappen, Hamilton secondo ed ora a -19

0 0

Il mondiale 2021 di Formula 1 prende sempre più la via dell’Olanda e di Max Verstappen che vince in Messico dopo la delusione della pole position lasciata a Bottas e alla doppietta della Mercedes e si porta a +19 su Lewis Hamilton che giunge secondo e vede ridursi le possibilità di avvicinare la Red Bull.

SUPERIORITA’: che la Red Bull fosse favorita a Città del Messico era chiaro sin dalla vigilia delle prove, poi il colpo di coda di Bottas ed Hamilton durante le qualifiche aveva sparigliato le carte in tavola, ma già alla partenza il talento di Max Verstappen e la passività di Valtteri Bottas hanno indirizzato la gara verso la scuderia austriaca e verso il capoclassifica che ha sopravanzato i due della Mercedes con una manovra straordinaria, favorita anche dal finlandese che si è spostato verso il compagno di squadra e non verso Verstappen che si è preso la prima posizione e si è lanciato verso una vittoria poi semplice che lo proietta a +19 in classifica grazie alla nona vittoria stagionale (19.ma della carriera, terza in Messico), vantaggio che a 4 gare dal termine non è decisivo ma certamente non indifferente.

NUMERI DUE: la differenza, oltre a Verstappen, l’hanno comunque fatta i gregari delle due battistrada: mentre Perez (terzo al traguardo fra il tripudio delle gradinate) ha coperto il compagno di squadra ed attaccato Hamilton fino all’ultima curva, Bottas si è lasciato beffare al via mancando l’occasione di proteggere ed aiutare l’inglese, ma anche di battagliare con la Red Bull, lasciando Hamilton a lottare da solo contro due. Il finlandese, toccato pure da Ricciardo dopo un paio di curve, è sempre rimasto nelle retrovie, non ha portato a casa punti ed è riuscito solamente a strappare il giro veloce a Verstappen togliendogli un punto. Perez, al contrario, si è dimostrato solido e perfettamente calato nel ruolo di vice, ed anche grazie a lui la Red Bull si prende anche la vetta della classifica costruttori.

GLI ALTRI: veloce e consistente Pierre Gasly che chiude al quarto posto in un fine settimana in cui l’Alpha Tauri ha mostrato tutta la sua rapidità, così come se ne vanno dal Messico con qualche punto in tasca l’Aston Martin (settima con Vettel), l’Alpine (nona con Alonso), l’Alfa Romeo (ottava con Raikkonen) e soprattutto la Ferrari che piazza Leclerc quinto e Sainz sesto, approfitta della giornataccia della McLaren che acciuffa un sol punto con la decima posizione di Norris e si candida ora come logica favorita per il podio della classifica a squadre.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Perez (Red Bull); 4. Gasly (Alpha Tauri); 5. Leclerc (Ferrari); 6. Sainz (Ferrari); 7. Vettel (Aston Martin); 8. Raikkonen (Alfa Romeo); 9. Alonso (Alpine); 10. Norris (McLaren).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 312.5; 2. Hamilton 293.5; 3. Bottas 185.

di Marco Milan

