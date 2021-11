Serie B, 11°giornata: il Pisa non vince più, Brescia e Lecce avvicinano la vetta

0 0

23 reti, 3 vittorie esterne ed un solo pareggio nell’undicesima giornata del campionato di serie B che vede il Pisa ancora una volta uscire dal campo senza i tre punti ed ora braccato da Brescia e Lecce che scalano posizioni e si avvicinano alla testa della classifica, distante 1 e 2 lunghezze.

Stavolta è l’Ascoli a bloccare la capolista Pisa, subito in vantaggio all’Arena Garibaldi ma ripresa sull’1-1 dai marchigiani che trasformano un calcio di rigore con l’eterno Dionisi. Pisani che restano al comando del campionato ma che ora vedono pericolosamente avvicinarsi il Brescia (secondo a -1) che espugna Benevento al 90′ ed il Lecce (terzo a -2) che liquida per 3-1 il Cosenza. Reggina e Benevento si vedono dunque entrambe scavalcate, i calabresi vengono sconfitti in casa da un Cittadella in ripresa, i campani, come detto, subiscono il ko casalingo col Brescia. Perde un’ottima occasione per avvicinarsi alle posizioni di testa anche la Cremonese, raggiunta in pieno recupero sul 2-2 dal Pordenone ed agganciata a quota 18 dal Frosinone, vittorioso nel finale sul Crotone che vedeva l’esordio in panchina di Pasquale Marino dopo l’esonero di Modesto. Risalgono anche il Parma (1-0 sul Vicenza), il Monza (1-0 sull’Alessandria) ed il Como, corsaro a Terni, mentre prosegue la crisi della Spal, battuta anche dal Perugia in casa ed ancora coinvolta in piena zona playout. In coda, il ritardo di Alessandria, Crotone, Vicenza e Pordenone (unica squadra ancora a secco di successi) inizia a farsi piuttosto consistente.

Si allarga il gruppo di testa nella classifica dei marcatori con Dionisi (Ascoli) che raggiunge Lucca (Pisa), Lapadula (Benevento), Galabinov (Reggina) e Mulattieri (Crotone) a quota 6, tutti seguiti a 5 da Corazza (Alessandria), Coda (Lecce), Falletti (Ternana), Okwonkwo (Cittadella), Gori (Cosenza) e Colombo (Spal).

CLASSIFICA: Pisa 22; Brescia 21; Lecce 20; Reggina e Benevento 19; Cremonese e Frosinone 18; Perugia e Monza 17; Parma, Como e Cittadella 16; Ascoli 15; Cosenza 14; Ternana e Spal 13; Alessandria 8; Crotone 7; Vicenza 4; Pordenone 3.

di Marco Milan

