Serie B, 10°giornata: Pisa beffato ancora nel finale, Reggina e Benevento al secondo posto

Pochi gol, 21 appena, nella decima giornata del campionato di serie B, con 4 successi esterni e 4 pareggi di cui nessuno a reti inviolate. Il Pisa capolista pareggia ancora e vede avvicinarsi le inseguitrici, ora lontane appena 2 punti dai nerazzurri di D’Angelo.

Non è un periodo fortunatissimo per il Pisa capo classifica: dopo il ko di Crotone e il pari beffa al 96′ contro il Pordenone, infatti, i toscani non passano neppure a Cremona dove vanno in vantaggio per primi ma vengono acciuffati sull’1-1 di nuovo nel recupero. Si fanno sotto, allora, la Reggina ed il Benevento, ora seconde a braccetto e a -2 dal primo posto; i calabresi sbancano Perugia, i campani fanno altrettanto a Crotone con la panchina di Modesto che scricchiola sempre più. Il pari nel confronto diretto (1-1) lascia Brescia e Lecce in corsa per la promozione ma non ancora in grado di compiere il definitivo salto di qualità, impresa che non riesce nemmeno all’Ascoli, sconfitto in casa per 1-0 dalla Spal. Il Frosinone, invece, agguanta il pareggio ad Alessandria soltanto nel settimo minuto di recupero, mentre si avvicina alla zona playoff il Cosenza che travolge una Ternana ancora troppo altalenante nei risultati. Stecca di nuovo il Monza, raggiunto sull’1-1 a Vicenza, risorge il Parma che vince non con poche sofferenze sul complicato campo del Cittadella. In zona salvezza, il Pordenone resta ultimo ed ancora senza vittorie dopo la sconfitta rimediata a Como, ed iniziano a farsi complicate anche le posizioni di Vicenza e Crotone che proprio non riescono ad ingranare.

Diventano 4 i capicannonieri del torneo, tutti a quota 6 reti: si tratta di Lapadula (Benevento), Galabinov (Reggina), Lucca (Pisa) e Mulattieri (Crotone). Seguono a 5 Dionisi (Ascoli), Gori (Cosenza), Colombo (Spal), Corazza (Alessandria) ed Okwonkwo (Cittadella), e a 4 Donnarumma e Falletti (Ternana), Coda e Di Mariano (Lecce) e Vazquez (Parma).

CLASSIFICA: Pisa 21; Reggina e Benevento 19; Brescia 18; Lecce e Cremonese 17; Frosinone 15; Ascoli, Cosenza, Perugia e Monza 14; Parma, Como, Ternana, Spal e Cittadella 13; Alessandria 8; Crotone 7; Vicenza 4; Pordenone 2.

