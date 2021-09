Serie B, 3°giornata: Ascoli, Brescia e Pisa a pieni punti, pari lo scontro Spal-Monza

0 0

Dopo tre giornate disputate, in vetta alla classifica del campionato di serie B ci sono tre squadre a punteggio pieno: Ascoli, Brescia e Pisa, tutte vittoriose nelle gare disputate. In fondo al gruppo, viceversa, restano ancora quattro formazioni, segno che non tutti hanno ingranato la marcia giusta.

In tre, dunque, al comando e a punteggio pieno: la grande sorpresa è l’Ascoli di Sottil che ha vinto anche a Como grazie ad un rigore del vecchio leone Dionisi che mantiene i marchigiani in vetta assieme al Pisa, che sbanca Terni 4-1, e insieme al Brescia, vittorioso sul campo dell’Alessandria che, viceversa, è ancora ferma a quota zero. Dietro alle battistrada si fanno largo il Parma, che travolge il Pordenone alla prima in panchina di Rastelli, e la Cremonese che piega il Cittadella allo Zini e lo aggancia a 6 punti, mentre si dividono la posta Spal e Monza (1-1) in una gara fra due grandi che sembrano ancora in rodaggio. Faticano anche Benevento e Lecce che fanno 0-0 nello scontro diretto del Santa Colomba e rimandano ancora l’aggancio alle prime posizioni, coi pugliesi che continuano ad aspettare la prima vittoria in campionato, impresa riuscita invece al Cosenza (2-1 sul Vicenza ancora a zero). Terminano infine in parità sia il derby calabrese Crotone-Reggina (1-1) che Frosinone-Perugia, unica partita di giornata finita a reti bianche.

Torna capocannoniere solitario Corazza (Alessandria) con 4 reti, mentre Lucca (Pisa) aggancia Mulattieri (Crotone) a quota 3. Seguono a 2 Dionisi e Saric (Ascoli), Man (Parma), Bajic, Jagiello e Van De Looi (Brescia), Colombo (Spal), Galabinov (Reggina) e Baldini (Cittadella).

CLASSIFICA: Ascoli, Brescia e Pisa 9; Parma 7; Cremonese e Cittadella 6; Reggina, Frosinone e Monza 5; Perugia, Spal e Benevento 4; Cosenza 3; Como, Lecce e Crotone 2; Vicenza, Ternana, Alessandria e Pordenone 0.

di Marco Milan

