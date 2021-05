Serie B, 38°giornata: Salernitana in festa per il ritorno in A, Chievo e Brescia ai playoff, Cosenza in C

0 0

Festa grande a Salerno: dopo 22 anni, infatti, la Salernitana torna in serie A dove raggiunge l’Empoli e dove si accomoda per la terza volta nella sua storia. Decisivo il successo della squadra campana in casa del già retrocesso Pescara per decretare la promozione dei granata a spese del Monza.

Un’attesa lunga 22 anni, poi l’esplosione di gioia al termine di Pescara-Salernitana che i granata vincono 3-0 staccando così il biglietto per la serie A. Seconda promozione in massima serie anche per il tecnico Fabrizio Castori che dopo l’exploit con il Carpi si riaffaccia nel calcio dei grandi a 66 anni suonati. Niente da fare per il Monza, invece, che perde in casa contro il Brescia e si accontenta dei playoff (che giocherà da terza in classifica) a cui approdano anche i corregionali bresciani, qualificati agli spareggi promozione assieme al Lecce (sconfitto ad Empoli), a Cittadella e Venezia che nello scontro diretto del Tombolato pareggiano 1-1, e al Chievo (3-0 al già salvo Ascoli), mentre fuori dai giochi resta la Spal che batte inutilmente la tranquilla Cremonese. Niente coda, viceversa, nella zona bassa perché la vittoria del Pordenone per 2-0 nello scontro diretto contro il Cosenza consente ai friulani di festeggiare la salvezza aritmetica e condanna i calabresi alla retrocessione assieme alle già condannate Reggiana, Pescara ed Entella. Ininfluenti ai fini della classifica gli altri risultati: Pisa-Entella 3-2, Reggina-Frosinone 0-3 e Vicenza-Reggiana 1-1.

In attesa dei playoff, è Coda (Lecce) il capocannoniere del campionato con 22 reti, davanti a Mancuso (Empoli), fermo a 20, ad Ayé (Brescia) salito a 16 e a Forte (Venezia) che resta a quota 14. Con 13 marcature, infine, Marconi (Pisa) e Tutino (Salernitana), con 12 Bajic (Ascoli).

CLASSIFICA: Empoli 73; Salernitana 69; Monza 64; Lecce 62; Venezia 59; Cittadella 57; Brescia, Chievo e Spal 56; Reggina e Frosinone 50; Cremonese, Pisa e Vicenza 48; Pordenone 45; Ascoli 44; Cosenza 35; Reggiana 34; Pescara 32; Entella 23.

VERDETTI: Empoli e Salernitana promosse in serie A. Cosenza, Reggiana, Pescara ed Entella retrocesse in serie C.

PLAYOFF: Venezia-Chievo (la vincente contro il Lecce), Cittadella-Brescia (la vincente contro il Monza).

di Marco Milan

About Post Author Marco Milan