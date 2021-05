Formula 1, Spagna: Hamilton in trionfo, Verstappen battuto ancora

0 0

3-1. Questo il computo fra Hamilton e Verstappen nelle prime 4 gare del mondiale 2021 che sta lanciando sempre più il britannico della Mercedes in testa alla classifica iridata, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nonché ad una vettura ancora fortissima.

CONFRONTO: ancora una volta, Mercedes e Red Bull coi rispettivi primi piloti si sono contesi la vittoria che è andata nuovamente a Lewis Hamilton che ha battuto Max Verstappen conquistando il suo 98.mo successo in carriera dopo aver acciuffato sabato anche la pole position numero 100. L’olandese è scattato alla grande bruciando il rivale al via, poi la strategia della Mercedes ha avuto la meglio, Hamilton si è fermato per la seconda sosta, ha montato le gomme rosse ed ha infilato Verstappen nelle battute finali, andandosi a prendere la quinta vittoria di fila a Barcellona e portando il suo vantaggio in classifica a 14 punti sul pilota della Red Bull a cui non è bastato il giro veloce della gara per assorbire meglio un’altra sconfitta.

FELICI: sorride Valtteri Bottas per il terzo posto in classifica soffiato a Norris e per un podio ben difeso dall’attacco di Charles Leclerc, probabilmente il migliore sul circuito spagnolo dopo Hamilton e Verstappen. Il monegasco ha confermato i progressi della Ferrari, ha tenuto dietro l’altra Red Bull di Perez ed entrambe le McLaren, portando a casa punti per la classifica costruttori e morale per la scuderia italiana. Bene anche Esteban Ocon che ha condotto l’ancora discontinua Alpine al nono posto e dunque a punti, chiudendo nuovamente davanti al compagno di squadra Alonso, così come Gasly (decimo) ha portato a casa un punto per l’Alpha Tauri, al contrario di Tsunoda, unico ritirato della gara ed ancora molto acerbo nonostante il talento.

DELUSI: rammarico, al contrario, per i due idoli di casa, gli spagnoli Alonso e Sainz. Il pilota dell’Alpine ha terminato fuori dalla zona punti, mentre il ferrarista è finito settimo dopo una pessima partenza ed una corsa abbastanza anonima. Nuovamente deludente pure l’Aston Martin che non riesce a mettere fra i primi dieci né Vettel e né Stroll, mentre ancora a zero punti rimangono la Haas, la Williams e l’Alfa Romeo che è pure incappata in una sosta tragicomica con Giovinazzi a cui non avevano preparato in tempo le gomme, errore che ha definitivamente compromosso la gara del pugliese.

RESOCONTO: 1. Hamilton (Mercedes); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Bottas (Mercedes); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Perez (Red Bull); 6. Ricciardo (McLaren); 7. Sainz (Ferrari); 8. Norris (McLaren); 9. Ocon (Alpine); 10. Gasly (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Hamilton 94; 2. Verstappen 80; 3. Bottas 47.

di Marco Milan

