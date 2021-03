Legambiente. Una app per regalare e adottare alberi

0 0

L’iniziativa in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, nell’ambito del progetto europeo Life Terra

Piantare alberi, rigenerare le foreste esistenti e crearne altre soprattutto nelle aree urbane. Sono le azioni più immediate da intraprendere che hanno ripercussioni positive e a lungo termine in diversi settori. È questo il messaggio che arriva dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste che si celebra il 21 marzo.

Riprostino delle foreste: un percorso di recupero e benessere

Il tema scelto per il 2021 è il “ripristino delle foreste: un percorso di recupero e benessere”. Benessere in primis per l’ambiente, perché i nuovi alberi e le foreste aiutano a combattere la crisi climatica, grazie all’assorbimento di anidride carbonica che surriscalda il pianeta, e a tutelare la biodiversità. Inoltre le nuove piantumazioni e la tutela di boschi e foreste sono fondamentali anche per la salute dell’uomo.

Le foreste, oltre a fornire aria e acqua pulita e cibo sano, contribuiscono alla produzione di farmaci: nei paesi sviluppati fino al 25% dei medicinali sono a base vegetale. Secondo le stime ONU, la diffusione di un focolaio su tre di malattie infettive è strettamente legato al cambiamento dell’uso del suolo come la deforestazione. Le foreste forniscono milioni di posti di lavoro, e gli investimenti nel loro ripristino potrebbero aiutare l’economia ad uscire dalla pandemia attraverso la creazione di posti di lavoro green. Purtroppo ogni anno nel mondo vanno persi più di 10 milioni di ettari di foreste, mentre il degrado del suolo colpisce 2 miliardi di ettari di terreno.

La piattaforma web

È per questo che in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, Legambiente ha lanciato una piattaforma sul web, realizzata nell’ambito del progetto europeo Life Terra, con la quale sarà possibile monitorare gli alberi piantati, regalarli o adottarli. Infatti ogni albero piantato sarà georeferenziato e tracciato con l’inserimento in una mappa. Grazie a questa applicazione web (vedi qui) si potranno ricevere aggiornamenti sulla sua crescita e sulla quantità di anidride carbonica sottratta dall’atmosfera.

Nell’ambito del progetto Life Terra, cofinanziato dall’Unione Europea con il Programma Life e a cui partecipano ben 15 organizzazioni di 8 diversi paesi in Europa, in Italia si prevede di piantare oltre 9 milioni di alberi nei prossimi 5 anni. Il target complessivo del progetto, coordinato dal capofila Stichting Life Terra, è piantare 500 milioni di alberi in 5 anni in tutta Europa, uno per ogni cittadino europeo e contribuire così all’obiettivo della Strategia dell’UE sulla biodiversità che impegna gli stati membri a piantare 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030.

“Piantare alberi è la soluzione più efficace per la mitigazione dei cambiamenti climatici, grazie alla loro capacità di stoccare carbonio – dichiara Antonio Nicoletti, responsabile Aree Protette e Biodiversità di Legambiente – Attraverso la piattaforma potremo seguire “in diretta” l’avanzamento del progetto e monitorare gli alberi messi a dimora, geolocalizzati e inseriti in una mappa di facile fruizione. Attraverso il web sarà possibile verificarne anche lo stato di salute e ricevere informazioni sulle condizioni del suolo prima e dopo la piantumazione”.

Life Terra, oltre all’ambizioso obiettivo in termini di piantumazione di alberi, mira a diventare un vero e proprio movimento di cittadini europei contro il cambiamento climatico, e per questo coinvolgerà nelle azioni di progetto il mondo delle scuole, le amministrazioni pubbliche, altre organizzazioni e le imprese.

“Non appena sarà possibile – ha concluso Nicoletti – organizzeremo eventi di piantumazione grandi e piccoli in tutte le regioni, con il coinvolgimento dei nostri circoli, delle scuole, del mondo delle imprese e delle istituzioni, con i quali sottoscriveremo accordi e partenariati per raggiungere il target di piantumazione di alberi previsti per il nostro Paese dal progetto Life Terra. Questi obiettivi si possono raggiungere anche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza che deve finanziare azioni capaci di migliorare la gestione sostenibile delle foreste, oltre a prevedere misure a favore delle città per ridurre l’impatto climatico e migliorare la gestione del verde urbano. La salute del Pianeta riguarda tutti, e tutti possiamo dare un contributo e beneficiarne”.

