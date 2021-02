Serie B, 24° giornata: l’Empoli pareggia ancora, Monza secondo grazie a Balotelli

0 0

Read Time 1 Minute, 41 Second

L’Empoli, nonostante il quarto pareggio consecutivo, mantiene la testa della classifica ma deve ora tener d’occhio le inseguitrici, Monza in testa, che sembrano decise a risucchiare i toscani nella lotta promozione e in quella per i playoff.

Nulla di deciso, dunque, per quanto concerne la vetta del campionato di serie B, perché l’Empoli a Pisa ottiene il quarto pareggio di fila e vede ridursi il suo vantaggio sul secondo e terzo posto. In seconda posizione piomba il Monza che vince in casa del Chievo grazie ad una zuccata di Mario Balotelli, mentre al terzo posto salgono a pari merito il Venezia (3-2 in rimonta da 0-2 sull’Entella) e la Salernitana (vittoriosa 2-0 ad Ascoli); al quarto posto, invece, restano Chievo e Cittadella, entrambe sconfitte in casa: i veronesi, come detto, battuti dal Monza, i padovani travolti 3-0 da una Reggiana rinvigorita. Occasione sprecata anche per la Spal che a Vicenza si porta sul 2-0 e nel finale viene raggiunta dai biancorossi sul 2-2 ed è scavalcata dal Lecce che in rimonta batte 3-1 un buon Cosenza. Continua a deludere il Frosinone che non va oltre lo 0-0 contro il Pescara che presentava per la prima volta in panchina il nuovo allenatore Grassadonia; gli abruzzesi lasciano in ultima posizione l’Entella in una zona calda che fa registrare gli exploit della Reggiana, della Reggina (1-0 al Pordenone) e della Cremonese che espugna Brescia grazie alla doppietta di un ritrovato Daniel Ciofani ed aggancia in classifica proprio i corregionali.

Resta solitario capocannoniere del campionato Mancuso (Empoli) con 13 gol, al suo inseguimento Coda (Lecce) raggiunge Forte (Venezia) a 12, mentre in terza posizione Tutino (Salernitana) con la doppietta all’Ascoli agguanta Diaw (Pordenone, ora al Monza) a quota 10.

CLASSIFICA: Empoli 45; Monza 42; Venezia e Salernitana 41; Chievo e Cittadella 39; Lecce 38; Spal 37; Frosinone 33; Pisa e Pordenone 32; Reggina 29; Reggiana e Vicenza 27; Cremonese e Brescia 26; Cosenza 23; Ascoli 21; Pescara 18; Entella 17.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com