Serie B, 18°giornata: Empoli già campione d’inverno, Cittadella al secondo posto

L’Empoli con una giornata ancora da disputare nel girone d’andata si laurea campione d’inverno dopo il netto successo contro la Salernitana che porta i toscani di Zanetti a +4 sul secondo posto, collocandoli inoltre come legittima favorita per la vittoria finale del campionato.

Un Empoli quasi perfetto contro l’ex capolista Salernitana, seppellita da 5 reti (4 solo nel primo tempo), un Empoli che, qualora ingranasse la marcia giusta giocando come nelle ultime settimane e contando su un organico ben assortito, potrebbe presto scappar via in classifica. In seconda posizione sale il Cittadella che supera nel finale un coriaceo Ascoli (prima sconfitta per Sottil sulla panchina dei marchigiani) ed è potenzialmente ad un sol punto dalla vetta dovendo recuperare ancora una partita. Si butta via, invece, il Monza che contro il Cosenza subisce un’inaspettata rimonta da 2-0 a 2-2 mancando l’aggancio al secondo posto. In zona plyaoff risalgono sia il Lecce, corsaro a Reggio Calabria, che il Chievo (2-1 all’Entella, battuta dopo tre vittorie di fila), mentre perdono terreno il Venezia (sconfitto e scavalcato in classifica dal Pordenone) ed il Frosinone, bloccato sullo 0-0 in quel di Vicenza. Vittoria con sorpasso anche per il Pisa contro il Brescia, mentre nelle zone basse della graduatoria l’exploit della Cremonese a Pescara vale il ritorno al successo per i lombardi e per il nuovo tecnico Fabio Pecchia che durante la pausa ha preso il posto dell’esonerato Bisoli. Chiuderà la giornata il derby emiliano tra Spal e Reggiana, con gli uomini di Marino a caccia del terzo posto e quelli di Alvini alla ricerca di punti salvezza dopo tre ko consecutivi.

Un trio al comando della classifica marcatori: Coda (Lecce) è infatti raggiunto in testa a 10 reti da Mancuso (Empoli) e Diaw (Pordenone), mentre in seconda posizione resta Forte (Venezia) a quota 9. Alle loro spalle un solco e il gruppo a 6 formato da La Mantia (Empoli), Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana), Bajic (Ascoli), Tutino (Salernitana), Mar. Mancosu (Lecce) e Gargiulo (Cittadella).

CLASSIFICA: Empoli 37; Cittadella* 33; Salernitana e Monza 31;Lecce e Spal* 29; Chievo** e Pordenone 27; Frosinone* 26; Venezia 25; Pisa* 23; Brescia 21; Vicenza* 20; Cremonese 18; Reggina 17; Cosenza e Pescara 16; Reggiana* 15; Entella 14; Ascoli 13.

