Serie B, 13°giornata: frenano tutte le prime, colpo grosso del Pisa a Lecce

La 13.ma giornata del campionato di serie B viene caratterizzata dai pareggi delle prime della classe, con la conseguenza che in classifica le posizioni restano più o meno invariate. 23 le reti totali, con 3 vittorie esterne e due 0-0.

Al comando della graduatoria rimane l’Empoli che in casa del Chievo rimonta l’iniziale svantaggio pareggiando 1-1 e mantenendo un punto di vantaggio sulla Salernitana, fermata sul pari in casa del Frosinone terzo in classifica. Al quarto posto resta la Spal dopo lo 0-0 di Venezia, che subisce però l’aggancio del Cittadella, unica formazione di testa a vincere grazie al 3-1 in rimonta sul campo della Reggina che presentava Baroni all’esordio sulla panchina amaranto. Pesante ko, invece, per il Lecce che viene travolto al Via del Mare dal rinato Pisa che vince 3-0 e nega ai pugliesi l’aggancio al terzo posto. In zona playoff pareggia il già citato Venezia e perde il Monza, sconfitto in extremis per 3-2 a Pescara, mentre risalgono il Brescia (3-1 alla Reggiana) ed il Pordenone, corsaro in casa del fanalino di coda Entella. In zona retrocessione i colpi sono del Vicenza e della Cremonese, entrambe vittoriose in altrettanti scontri diretti: i veneti piegano l’Ascoli proprio in zona Cesarini, i lombardi hanno la meglio di misura sul Cosenza. Ascoli ed Entella restano così inchiodate al penultimo e all’ultmo posto della classifica nonostante i recenti avvicendamenti in panchina che non sembrano aver sortito gli effetti sperati in nessuna delle due situazioni.

Nessun cambio al vertice della classifica dei marcatori con in vetta sempre il duo Forte (Venezia)-Coda (Lecce), capocannonieri con 8 reti, mentre Diaw (Pordenone) avanza ed aggancia Mancuso (Empoli) a quota 7, quindi Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana) e Gargiulo (Cittadella) seguono a 6.

CLASSIFICA: Empoli 26; Salernitana 25; Frosinone 24; Spal e Cittadella* 23; Venezia 22; Lecce 21; Monza 20; Chievo* 19; Pisa, Brescia e Pordenone 17; Vicenza* 15; Reggiana* 14; Cremonese e Cosenza 12; Pescara 11; Reggina 10; Ascoli 6; Entella 5. *una partita in meno.

