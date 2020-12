Covid, saturazione terapie intensive: migliora situazione in tutta Italia, non in Puglia

0 0

La Puglia è la regione con il trend peggiore (in costante crescita) di saturazione delle terapie intensive, mentre anche al Nord i posti occupati calano.

La situazione della Puglia è fra le più preoccupanti in un momento in cui tutti gli indicatori di questa seconda ondata della pandemia sembrano migliorare un po’ ovunque. Le terapie intensive in Puglia mostrano oltre il 40% di posti occupati. Rispetto ad un settimana fa crescono i ricoverati e diminuiscono in assoluto i posti disponibili.

Per fortuna nel resto d’Italia la morsa del covid sembra attenuarsi: la Lombardia tocca il 50% dei posti occupati, ma cala di oltre il 10% dalla scorsa settimana il tasso di saturazione. Seria la situazione in Piemonte, ma in fase di netto miglioramento.

Nonostante tutto, sono ancora 14 le Regioni sopra la soglia di allarme di occupazione dei posti letto di terapia intensiva.

Di seguito i dati di sintesi e il dettaglio tabellare:

Regione Posti occupati Posti fra attivati e attivabili Livello di staurazione Lombardia 781 1530 51% Piemonte 345 727 47% Trento 48 105 46% Umbria 56 132 42% Bolzano 33 79 42% Toscana 253 606 42% Puglia 197 482 41% Liguria 92 234 39% Abruzzo 73 189 39% Friuli Venezia Giulia 58 175 33% Veneto 317 1000 32% Emilia Romagna 239 757 32% Marche 82 260 32% Sardegna 64 208 31% Lazio 340 1137 30% Valle d’Aosta 10 37 27% Molise 9 34 26% Campania 137 656 21% Sicilia 205 1004 20% Basilicata 16 101 16% Calabria 27 180 15% TOTALE 3382 9633 35%

