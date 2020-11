Coronavirus, contagi e morti in calo. Ma terapie intensive restano piene

0 0

Read Time 1 Minute, 14 Second

Aggiornamento settimanale sui posti occupati in terapia intensiva, causa Coronavirus. Percentuale di saturazione ancora alta. In Molise, Lazio e Veneto i posti occupati continuano a crescere.

Da oggi predisporremo un aggiornamento settimanale sul livello di saturazione delle terapie intensive. Oggi, fortunatamente, i dati dei contagi e dei deceduti sono in sensibile calo. Tuttavia la percentuale nazionale di saturazione delle terapie intensive resta alto: siamo al 39% di saturazione rispetto ai posti attivati e attivabili e al 43% dei soli posti attivati.

Sono ben 17 le regioni con le terapie intensive sopra la soglia di allarme di saturazione. Questa settimana la crescita dei posti occupati è stata costante in Molise, Lazio e Veneto. In Lombardia, Piemonte e Liguria oltre la metà dei posti in terapia intensiva sono occupati da pazienti covid.

Di seguito la sintesi dei dati al 28 novembre e il dettaglio tabellare

Dettaglio tabellare

Regione Posti occupati Posti fra attivati e attivabili Livello di staurazione Lombardia 919 1530 60% Piemonte 384 727 53% Liguria 117 234 50% Umbria 64 132 48% Toscana 279 614 45% Bolzano 36 79 46% Abruzzo 77 184 42% Trento 42 105 40% Puglia 200 526 38% Valle d’Aosta 14 37 38% Molise 12 34 35% Sardegna 73 208 35% Marche 85 261 33% Emilia Romagna 245 757 32% Veneto 309 1000 31% Lazio 356 1137 31% Friuli Venezia Giulia 53 175 30% Campania 186 656 28% Calabria 42 177 24% Sicilia 247 1028 24% Basilicata 22 109 20% TOTALE 3762 9710 39%

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Vincenzo Arena vincenzoarena82@hotmail.it