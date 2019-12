Le mafie sotto casa che non vogliamo vedere

Read Time 2 Minutes, 20 Seconds

Presentazione del nuovo libro dell’editore Vincenzo Arena, con la prefazione del giornalista de La Repubblica Attilio Bolzoni

Dopo Zagare e Sangue (Gruppo Albatros, 2010) e L’informazione è cosa nostra (Prospettiva Editrice, 2014) il nostro editore Vincenzo Arena torna in libreria.

“Per sempre tuo, Cirano – Un giornalista contro le mafie pugliesi” raccoglie i suoi articoli più rappresentativi sul rapporto tra mafie, territorio, politica, informazione. “Una lunghissima storia d’amore” – afferma Arena – Un amore viscerale per le mie terre: la Sicilia, che mi scorre nelle vene, la Puglia, che mi ha cresciuto, che ho lasciato per tanti anni e che di nuovo mi ha riaccolto. Due terre figlie dello stesso tristissimo destino di sfruttamento, ma chebrillano di una bellezza irresistibile. Una bellezza che le mafie senza scrupoli e la politica mediocre potranno provare in tutti i modi a spegnere, ma che non riusciranno a distruggere se tutti noi saremo in grado di un atto di amore nei confronti della nostra terra: raccontare la verità. Raccontiamo la verità, le storie normali dei nostri paesi, facciamolo per distruggere l’inferno che ci soffoca e riprendiamoci la bellezza”.



Il libro, pubblicato dalla casa editrice I libri di Icaro e curato dal giornalista e scrittore Annibale Gagliani, ha la prefazione del giornalista de La Repubblica Attilio Bolzoni, che così commenta l’opera: “Vincenzo Arena con questo lavoro tenta di andare in profondità, al di là della cronaca quotidiana e delle apparenze e lo fa, in particolare, sul tema della presenza delle mafie in Puglia. Quella Puglia in cui ci sono tante mafie, forse troppe. Non così potenti come le calabresi e le siciliane, ma sicuramente feroci e per troppo tempo non adeguatamente investigate”.

Già in libreria dallo scorso 24 dicembre, “Per sempre tuo, Cirano” sarà presentato al pubblico per la prima volta a Bisceglie (BT), città natale dell’autore, il prossimo 28 dicembre. Appuntamento alle ore 18.00 presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi.

La serata dal titolo “Le mafie sotto casa”, organizzata dall’associazione culturale Mediapolitika, in collaborazione con Prendi Luna Book&More, sarà l’occasione per immergersi nelle pagine dell’ultima opera del giornalista biscegliese che ha raccolto oltre 20 articoli di commento, editoriali, interviste, corsivi pubblicati sul periodico settimanale www.mediapoltika.com dal 2010 al 2019.



Un’occasione per riflettere sulla penetrazione delle mafie sul territorio pugliese, sulle “mafie sotto casa” appunto, quelle mafie che non si vedono (o non vogliamo vedere) e che stanno occupando – o hanno già silenziosamente occupato – le strade delle nostre città con lo spaccio di droga, le estorsioni, la contaminazione della nostra economia.

La serata sarà presentata dal caporedattore di www.mediapolitika.com Grazia Pia Attolini e ad intervistare Vincenzo Arena sarà il giornalista biscegliese Mario Lamanuzzi, direttore editoriale de La Diretta 1993. Parteciperanno all’inizativa, con piacevolissimi intermezzi artistici, Nicola Ambrosino e Franco Carriera.



