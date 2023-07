Formula 1, Austria: Verstappen cannibale, 9 su 9 per la Red Bull

0 0

E’ ormai inutile fare analisi e considerazioni sul campionato 2023 della Red Bull e di Max Verstappen, lanciati verso una stagione da record e verso il terzo titolo consecutivo per l’olandese, dominatore anche in Austria, nel gran premio di casa per la scuderia.

Una Red Bull perfetta, un Max Verstappen fuori dalla norma, forte, consapevole della sua forza e di quella della macchina, capace di chiedere una sosta finale all’ultimo giro per ottenere tutto nel fine settimana, compreso il giro veloce che gli mancava dopo la pole position, la vittoria della gara sprint e la vittoria del gran premio. Per l’olandese le vittorie in carriera sono 42, alla Red Bull mancano due successi per eguagliare il record della McLaren 1988 che vinse le prime 11 gare dell’anno.

Seconda posizione per Charles Leclerc in Austria, a dimostrazione che la Ferrari è in crescita come dimostra anche il quarto posto (poi diventato sesto per le penalità del dopo gara) di Carlos Sainz che ha perso il podio nella lotta con Perez (in rimonta dalla 15° alla 3° posizione) ma che ha comunque disputato una gara di alto livello. Migliora anche la McLaren, quarta con Norris, mentre a Zeltweg sono apparse sottotono sia le Aston Martin (Alonso ha chiuso quinto, Stroll nono) che le Mercedes (settimo ed ottavo posto per Russell ed Hamilton). Punti mondiali, infine, per la Alpine di Gasly, decimo.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Perez (Red Bull); 4. Norris (McLaren); 5. Alonso (Aston Martin); 6. Sainz (Ferrari); 7. Russell (Mercedes); 8. Hamilton (Mercedes); 9. Stroll (Aston Martin); 10. Gasly (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 229; 2. Perez 148; 3. Alonso 129.

