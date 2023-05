Serie B, 36° giornata: anche il Genoa torna in serie A, Benevento condannato

0 0

Dopo il Frosinone, ecco anche la festa del Genoa che dopo un solo anno in B torna in serie A. E’ il capolavoro di Alberto Gilardino, chiamato a sostituire in corsa Blessin con i liguri sesti e capace di condurli alla promozione diretta con 180 minuti di anticipo sulla fine del campionato regolare.

Festa grande al Ferraris per il Genoa che riconquista la serie A un anno dopo l’amarissima retrocessione, al termine di un campionato iniziato male e terminato in trionfo dopo l’avvento in panchina di Gilardino al posto di Blessin. Per la compagine genoana, decisivo il 2-1 inflitto all’Ascoli ed il concomitante pareggio del Bari a Modena che rende impossibile l’aggancio dei pugliesi nelle ultime due giornate del torneo. La capolista Frosinone, intanto, rovina i piani playoff del Pisa vincendo 3-1 in casa dei toscani che restano in una crisi enorme dopo la grande rimonta invernale. Al quarto posto resiste il Suditrol, corsaro a Terni e seguito dallo straripante Cagliari che ha schiantato al Curi il Perugia con un perentorio 5-0 e dal Parma che regola in casa il Brescia per 2-0 e guadagna l’accesso aritmetico agli spareggi per la A.

In zona playoff, oltre a Pisa ed Ascoli, piomba nuovamente anche il Palermo che piega alla Favorita la Spal, mentre ritrova il successo la Reggina (2-1 al Como) dopo la penalizzazione di 7 punti che la aveva avvicinata pericolosamente alla parte calda della classifica dove la situazione è sempre ingarbugliata: un passo avanti importantissimo in chiave salvezza lo compie il Cittadella che vince 3-1 in rimonta contro il Benevento, ad oggi sarebbe fuori dai playout e condanna virtualmente alla retrocessione i campani. Pochissime speranze anche per la Spal, in caduta libera il Perugia, mentre galleggia ancora il Cosenza che proprio al 90′ raggiunge il pareggio contro il Venezia che, viceversa, vede da vicino gli spareggi promozione.

Con la doppietta di Perugia, Lapadula (Cagliari) si prende la vetta solitaria della classifica dei marcatori salendo a 19 reti, una in più di Pohjanpalo (Venezia) che si porta a 18 e stacca Cheddira (Bari) fermo a quota 17. Torna al gol anche Brunori (Palermo), arrivato a 16 marcature, mentre più lontano è Mulattieri (Frosinone) a 12, nonché il trio Coda (Genoa), Gliozzi (Pisa), Antonucci (Cittadella) che di reti ne ha segnate 10.

CLASSIFICA: Frosinone 74; Genoa (-1) 70; Bari 62; Sudtirol 57; Parma (-1) e Cagliari 54; Palermo 48; Pisa, Ascoli e Venezia 46; Modena e Reggina (-7) 45; Como e Ternana 43; Cittadella 41; Cosenza 39; Brescia 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

