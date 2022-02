Serie B, 21°giornata: frenano le prime tre, avanza la Cremonese

0 0

17 reti, una sola vittoria esterna e ben 6 pareggi nella 21.ma giornata del campionato di serie B che fa registrare pochi cambiamenti in testa alla classifica, visti i pari ottenuti da Lecce, Pisa e Brescia, vale a dire dalle prime tre squadre della graduatoria.

Tutto fermo, o quasi, al vertice della serie B: pareggiano le prime tre, il Lecce ed il Pisa 1-1 in rimonta rispettivamente a Como e ad Alessandria, il Brescia a reti bianche sul campo del Cosenza. Ad approfittarne è però solamente la Cremonese che vince 3-2 lo scontro diretto contro il Monza e si porta in quarta posizione a 3 punti dalla vetta e a 2 dal secondo posto. Vince anche il Frosinone, 2-0 al Vicenza, mentre pareggia il Benevento in casa contro un Parma in leggero miglioramento. Restano lontane dalle prime posizioni sia il Cittadella (0-0 a Crotone) che l’Ascoli, battuto in casa dal Perugia. Lascia le zone calde della classifica la Ternana grazie al 2-0 inflitto ad una Reggina in caduta libera, mentre non risolvono i loro problemi né la Spal (1-1 in casa del Pordenone), né il Crotone (comunque imbattuto da quando in panchina è tornato Modesto) e neanche il Vicenza che, nonostante il successo sull’Alessandria nel recupero, rimane ultimo a -7 dai playout.

Nonostante sia ormai fuori rosa, è sempre Lapadula (Benevento) il capocannoniere del campionato con 10 reti, seguito a 9 dalla coppia del Lecce Coda-Strefezza e a 8 da Corazza (Alessandria), Charpentier (Frosinone) e Falletti (Ternana). A quota 7, infine, il gruppone formato da Cerri (Como), Dany Mota (Monza), Dionisi (Ascoli), Donnarumma (Ternana), De Luca (Perugia), Baldini e Okwonkwo (Cittadella).

CLASSIFICA: Lecce 41; Pisa 40; Brescia 39; Cremonese 38; Frosinone 37; Benevento 36; Monza 35; Ascoli e Cittadella 32; Perugia 31; Como e Ternana 27; Parma 25; Reggina e Spal 23; Alessandria 21; Cosenza 18; Crotone 14; Pordenone 12; Vicenza 11.

di Marco Milan

