Formula 1, Austria (2): Red Bull fenomenale, Verstappen ancora in trionfo

Prosegue il dominio di Max Verstappen e della Red Bull, un binomio che si sta rivelando vincente e che sta permettendo l’allungo in classifica su Lewis Hamilton e su una Mercedes in evidente involuzione rispetto alla scuderia austriaca che completa la doppietta casalinga in soli 7 giorni.

FUGA: Max Verstappen è realmente l’attuale grande favorito per la vittoria del titolo mondiale, grazie al terzo successo di fila in stagione (il quinto dell’anno, il 15.mo della carriera) e a una superiorità imbarazzante in tutto il fine settimana di Zeltweg, con pole position al sabato (la 7° della carriera, la 4° nel 2021) e agevole vittoria in un gran premio dominato dal primo all’ultimo giro, senza che nessun avversario potesse neanche sognarsi di avvicinare l’olandese che si presenterà fra due settimane a Silverstone, nella tana di Hamilton, con 32 lunghezze di vantaggio sull’inglese, chiamato ad una furiosa rimonta per confermarsi campione e portare a casa l’ottavo alloro.

BLACKOUT: Hamilton che nel secondo appuntamento austriaco è apparso in netta difficoltà, quarto in qualifica e pure in gara quando si è dovuto arrendere a Lando Norris (terzo) e perfino al compagno di squadra Bottas che ha portato a casa un secondo posto utile alla Mercedes per la classifica costruttori. Difficile il momento del campione del mondo in carica che non vince dal gran premio di Spagna del 9 maggio e che vede allontanarsi in classifica Verstappen. Attenzione a dar per spacciato Hamilton che già in passato contro Rosberg e contro Vettel ha dimostrato di saper piazzare il colpo decisivo proprio quando i pronostici lo vedevano ormai pronto ad abdicare, ma certo è che senza una spinta della Mercedes l’ottavo titolo mondiale appare un po’ più lontano.

SORRISI E LACRIME: giornata positiva, ovviamente, per Lando Norris che dopo la seconda posizione in prova agguanta il podio in gara, nonostante l’assurda penalità di 5 secondi che la direzione gli ha affibbiato dopo l’innocuo contatto con Perez, a sua volta punito per due volte (10 secondi in tutto) dopo analoghi contatti con Leclerc che hanno fatto sprofondare il messicano in sesta posizione, dietro alla Ferrari di Sainz, in rimonta nel finale e bravo a superare Ricciardo proprio all’ultimo giro. Buona, comunque, la gara dell’australiano dopo le difficoltà degli ultimi tempi, e buono anche il computo per Fernando Alonso che in extremis porta a casa il decimo posto superando George Russell che, viceversa, rimanda ancora l’appuntamento col suo primo punto in Williams, scuderia in ripresa ma ancora a quota zero in classifica come la Haas.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Bottas (Mercedes); 3. Norris (McLaren); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Sainz (Ferrari); 6. Perez* (Red Bull); 7. Ricciardo (McLaren); 8. Leclerc (Ferrari); 9. Gasly (Alpha Tauri); 10. Alonso (Alpine). *quinto in gara, penalizzato di 10 secondi dopo il traguardo.

CLASSIFICA: 1. Verstappen 182; 2. Hamilton 150; 3. Perez 104.

di Marco Milan

