Serie B, 34°giornata: Empoli vicino al traguardo, Lecce e Salernitana da urlo per il secondo posto

27 gol, 2 successi esterni e nessun pareggio nella 34.ma giornata del campionato di serie B che avvicina sempre di più l’Empoli alla promozione ed accende la lotta per il secondo posto con Lecce e Salernitana divise da un solo punto ed ormai probabili uniche contendenti per l’altro biglietto diretto verso la massima serie. Il campionato si ferma fino al 1 maggio per dar spazio ai recuperi, poi l’intensissima volata finale.

L’Empoli è ormai virtualmente in serie A e la vittoria per 3-2 contro un ottimo Brescia lascia il vantaggio dei toscani inalterato con ben 5 lunghezze sul secondo posto e 6 sul terzo. Il duello per la seconda promozione diretta è dunque al momento quello più avvincente: Lecce e Salernitana sono sempre divise da un punto e si preparano allo sprint finale; i salentini hanno vinto 2-1 a Vicenza una partita ostica e complicata, mentre i campani si sono resi protagonisti di un successo epico nel confronto diretto contro il Venezia: sotto di un gol fino al 90′, infatti, i granata di Castori hanno ribaltato la situazione nei minuti di recupero grazie alla doppietta di Gondo, vincendo 2-1 e rimanendo in scia del Lecce. Pochissime speranze di agguantare la promozione diretta per i lagunari, così come per il Monza, tornato alla vittoria nel derby lombardo con la Cremonese, ma distante 6 punti dal secondo posto; l’impressione è che neanche lo scontro diretto fra Monza e Lecce (in programma fra due turni) possa far rientrare in gioco i brianzoli. In zona playoff il balzo più significativo è quello del Cittadella che supera il Chievo nello scontro diretto, scavalca proprio i gialloblu ed aggancia anche la Spal, battuta in casa dal mai domo Ascoli. Ad un punto dagli spareggi anche la Reggina che in extremis batte la Reggiana scombussolando anche i bassifondi della classifica dove il colpo dell’Ascoli permette agli stessi marchigiani di aggrapparsi al quint’ultimo posto con ben 5 punti di vantaggio sul Cosenza (sconfitto per 3-0 a Pisa), mentre la vittoria del Pordenone sul Frosinone restituisce ossigeno ai friulani e fa sprofondare clamorosamente i ciociari in zona playout. Pescara-Entella, infine, è stata rinviata a causa del focolaio Covid presente fra gli abruzzesi che restano penultimi proprio davanti ai liguri che ad inizio settimana avevano esonerato il tecnico Vivarini e promosso Gennaro Volpe dalla Primavera.

E’ sempre Coda (Lecce) il capocannoniere del torneo con 21 reti, seguito a 17 da Mancuso (Empoli), a 12 da Forte (Venezia) e a 11 dal gruppo formato da Ayé (Brescia), Meggiorini (Vicenza), Tutino (Salernitana) e Valoti (Spal). A quota 10, infine, la coppia Ciofani (Cremonese) Diaw (Pordenone, ora al Monza).

CLASSIFICA: Empoli* 66; Lecce 61; Salernitana 60; Monza 55; Venezia 53; Spal e Cittadella 50; Chievo* 48; Reggina 47; Brescia 44; Cremonese e Pisa* 43; Vicenza 41; Frosinone e Pordenone* 40; Ascoli 37; Cosenza 32; Reggiana 31; Pescara* 28; Entella* 22. *una partita in meno.

di Marco Milan

