Serie B, 25°giornata: pareggiano le prime 6, crollano Spal e Frosinone

23 reti, una sola vittoria esterna, due 0-0 e ben 7 pareggi nella 25.ma giornata del campionato di serie B che lascia inalterate le prime posizioni, dal momento che incappano nel segno X le squadre piazzate dal primo al sesto posto, compresi gli scontri diretti Empoli-Venezia e Monza-Cittadella.

Quinto pareggio consecutivo per la capolista Empoli che riprende il Venezia sull’1-1 e, guardando anche gli altri risultati, può tirare un sospiro di sollievo, col vantaggio sulle inseguitrici che rimane immutato e l’imbattibilità salita a 19 risultati consecutivi. Bene anche il Venezia che, a sua volta, non perde da 6 giornate e rimane al terzo posto assieme alla Salernitana (0-0 a Reggio Emilia), mentre secondo resta il Monza dopo il pari a reti bianche del Brianteo contro il Cittadella. In zona playoff rimane anche il Lecce, riacciuffato sull’1-1 in pieno recupero a Pescara, e molto peggio va al Chievo, sconfitto di misura a Cosenza. Crollano, poi, sia la Spal che il Frosinone: gli emiliani vengono travolti in casa per 4-1 dalla Reggina, i ciociari si fanno seppellire 4-0 a Cremona. Occasione persa per il Pordenone (1-1 contro l’Ascoli) e per il Vicenza che a Pisa si porta sul 2-0 e viene poi rimontato sul 2-2 finale. In zona retrocessione, resta ultima l’Entella nonostante il pareggio raccolto nel finale contro il Brescia, mentre il Pescara (penultimo) può rallegrarsi per il punto colto in zona Cesarini contro il Lecce ma rimanda ancora la vittoria che per gli abruzzesi non arriva da 7 giornate.

Scarso movimento anche in vetta alla classifica dei marcatori dove Mancuso (Empoli) resta al comando con 13 reti ed è seguito da Coda (Lecce) e da Forte (Venezia), entrambi fermi a quota 12. In terza posizione, poi, Diaw (Pordenone, ora al Monza) e Tutino (Salernitana) con 10 reti ciascuno, a precedere Ciofani (Cremonese), La Mantia (Empoli), Meggiorini (Vicenza) e Mar. Mancosu (Lecce), tutti con 8 marcature.

CLASSIFICA: Empoli 46; Monza 43; Venezia e Salernitana 42; Cittadella 40; Lecce e Chievo 39; Spal 37; Pisa, Frosinone e Pordenone 33; Reggina 32; Cremonese 29; Reggiana e Vicenza 28; Brescia 27; Cosenza 26; Ascoli 22; Pescara 19; Entella 18.

