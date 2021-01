Serie B, 19°giornata: Empoli rimontato a Lecce, la Salernitana torna seconda

0 0

L’Empoli resta al comando del campionato di serie B ma spreca un’occasione ghiottissima per allungare ulteriormente in classifica dopo la rimonta subita a Lecce dove i toscani si sono fatti riacciuffare da 2-0 a 2-2, permettendo il riavvicinamento della Salernitana seconda, ma comunque a -4 dalla formazione di Dionisi.

Empoli sciupone, dunque, avanti 2-0 nel confronto diretto di Lecce, ma rimontato nel finale sul pareggio dalla formazione pugliese che impedisce la fuga della capolista, ora nuovamente avvicinata dalla Salernitana che di prepotenza supera per 2-0 il pericolante Pescara e che potrebbe essere raggiunta in seconda posizione dal Monza, impegnato nel posticipo a Brescia. Occasione mancata, invece, per la Spal, rimontata sul pari a Cremona, per il Frosinone (1-1 in rimonta con la Reggina) e per il Cittadella, sconfitto 1-0 a Venezia dai lagunari che agganciano in zona playoff il Pordenone, bloccato sullo 0-0 a Cosenza dopo aver giocato gran parte della gara in superiorità numerica ed aver fallito pure un calcio di rigore. Pareggio a reti bianche anche per il Chievo ad Ascoli, mentre perde terreno il Pisa che a Chiavari è sconfitto da un’Entella sempre più in palla ed in corsa per la salvezza dove rilancia le proprie quotazioni pure la Reggiana che dopo 4 sconfitte consecutive ritrova quel successo che mancava da inizio dicembre. In fondo alla classifica, la squadra al momento più in difficoltà sembra il Pescara che a Salerno ha rimediato la seconda sconfitta di fila, mentre l’Ascoli, seppur ultimo, appare vivo e coriaceo, nonché in grado di piazzare un colpo di mercato di altissimo livello come il centravanti Federico Dionisi, prelevato dal Frosinone.

In testa alla classifica dei marcatori c’è ora un quartetto: Coda (Lecce), Diaw (Pordenone), Forte (Venezia) e Mancuso (Empoli) guidano infatti la graduatoria dei bomber con 10 reti ciascuno, seguiti a 7 da La Mantia (Empoli) e Mar. Mancosu (Lecce), e a 6 da Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana), Bajic (Ascoli), Gargiulo (Cittadella) e Tutino (Salernitana).25

CLASSIFICA: Empoli 38; Salernitana 34; Spal e Cittadella* 33; Monza* 31; Lecce 30; Chievo* 29; Venezia e Pordenone 28; Frosinone* 27; Pisa* 23; Vicenza e Brescia* 21; Cremonese 19; Reggiana e Reggina 18; Cosenza ed Entella 17; Pescara 16; Ascoli 14. *una partita in meno.

di Marco Milan

