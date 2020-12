Serie B, 12°giornata: pari fra Salernitana e Lecce, l’Empoli sale in vetta

0 0

Cambio al vertice dopo il 12.mo turno di serie B, con l’Empoli che approfitta del pareggio nello scontro diretto fra Salernitana e Lecce per scavalcare i campani al comando della classifica in una giornata che fa registrare 19 reti, due successi esterni e due 0-0.

Salernitana-Lecce finisce 1-1 (al vantaggio granata di Capezzi risponde il rigore di Mancosu), un risultato giusto ma che scontenta entrambe le squadre, superate in classifica dall’Empoli che batte di misura la Cremonese (1-0, rete di Stulac) e si issa al comando del torneo. Terzo posto in solitaria per il Frosinone, corsaro 2-1 a Reggio Emilia, mentre in quarta posizione resiste la Spal che pareggia 0-0 in casa contro il Chievo. In zona playoff il colpaccio lo fa il Venezia che sbanca Reggio Calabria e determina l’esonero del tecnico della Reggina Toscano, rimpiazzato da Marco Baroni, con i calabresi più vicini al fondo che alla vetta della classifica nonostante le ambizioni estive. Goleada del Monza che strapazza 5-0 il fanalino di coda Entella con doppietta di Kevin Prince Boateng, mentre il Cittadella travolge il Vicenza nel derby veneto di giornata; il pari fra Pordenone e Brescia non soddisfa nessuno, quello tra Pisa e Pescara, invece, consente ad entrambe di muovere la classifica, impresa che continua a non riuscire all’Ascoli che incappa in un’altra sconfitta casalinga contro il Cosenza: per Delio Rossi un solo punto in 4 partite da quando siede sulla panchina bianconera e l’impressione di una squadra in evidente difficoltà, migliore solamente dell’Entella che resta ultima e senza ancora vittorie in stagione.

Non segnano ma rimangono in testa alla classifica dei marcatori Coda (Lecce) e Forte (Venezia) con 8 reti, tallonati da Mancuso (Empoli) fermo anch’egli a quota 7, e dal trio Mazzocchi (Reggiana), Diaw (Pordenone) e Gargiulo (Cittadella) tutti saliti a 6 marcature.

CLASSIFICA: Empoli 25; Salernitana 24; Frosinone 23; Spal 22; Lecce e Venezia 21; Monza e Cittadella* 20; Chievo* 18; Reggiana*, Pisa, Brescia e Pordenone 14; Vicenza* e Cosenza 12; Reggina 10; Cremonese 9; Pescara 8; Ascoli 6; Entella 5. *una partita in meno.

di Marco Milan

