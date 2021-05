Serie B, 37°giornata: Salernitana ad un passo dalla A, il Monza resta in corsa, retrocesse Reggiana e Pescara

0 0

Spumante in fresco per la Salernitana, ormai a 90 minuti dal ritorno in serie A dopo 22 anni e col destino nelle proprie mani. I granata hanno battuto il già promosso Empoli, mantenendo due punti di vantaggio sul Monza che resta comunque in corsa per la promozione.

Vicina, vicinissima la promozione per la Salernitana di Castori, vittoriosa per 2-0 sull’Empoli e pronta a raggiungere proprio i toscani in serie A. I campani hanno due lunghezze di vantaggio sul Monza ad una giornata dal termine del campionato e, vincendo sul campo del già retrocesso Pescara nell’ultimo turno, festeggeranno il loro terzo approdo in massima serie nella loro storia. Poche speranze per il Monza che ha sbancato 3-0 Cosenza rimanendo in scia della Salernitana e appropriandosi del terzo posto a discapito del Lecce, bloccato sul 2-2 dalla Reggina e con le possibilità di salire in A che passano solamente dai playoff, come il Venezia (0-0 col Pordenone), come il Cittadella (sconfitto ad Ascoli) e come due fra Brescia (4-3 al Pisa), Chievo (3-1 in rimonta a Chiavari con l’Entella) e Spal (successo per 2-1 in casa della Reggiana). In zona bassa, salvezza aritmetica con un turno d’anticipo per l’Ascoli che poco più di un mese fa sembrava spacciato, così come matematica è anche la retrocessione di Reggiana e Pescara (0-3 a Cremona per gli abruzzesi), mentre lo scontro diretto Pordenone-Cosenza dell’ultimo turno stabilirà le sorti dell’ultima retrocessa: il distacco di 7 punti tra le due squadre, infatti, obbliga i calabresi a vincere, poiché con qualsiasi altro risultato i friulani sarebbero salvi ed i cosentini accompagnerebbero Reggiana, Pescara ed Entella in serie C senza la necessità di disputare il playout. L’1-1 tra Frosinone e Vicenza, infine, lascia entrambe le compagini a metà classifica e con la testa ormai rivolta al prossimo campionato.

Vicino il titolo di capocannoniere per Coda (Lecce), comunque fermo a 22 reti, così come senza gol è Mancuso (Empoli), rimasto secondo a 20. Terzo posto per Ayé (Brescia) che con la tripletta odierna sale a quota 15 e scavalca Marconi (Pisa) e Forte (Venezia), quarti a pari merito con 14 marcature.

CLASSIFICA: Empoli 70; Salernitana 66; Monza 64; Lecce 62; Venezia 58; Cittadella 56; Brescia, Chievo e Spal 53; Reggina 50; Cremonese 48;Frosinone 47; Pisa e Vicenza 45; Ascoli 44; Pordenone 42; Cosenza 35; Reggiana 34; Pescara 32; Entella 23.

di Marco Milan

