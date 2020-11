Serie B, 9°giornata: Salernitana sola in testa, cambi di panchina ad Ascoli e Pescara

0 0

La Salernitana si prende la vetta solitaria della classifica di serie B dopo il sofferto successo di Cosenza e il concomitante pareggio casalingo dell’Empoli contro il Vicenza. La graduatoria è ancora cortissima, ma i granata di Castori provano comunque a piazzare il primo mini allungo del torneo.

A Cosenza è stato un gol del grande ex Tutino a regalare alla Salernitana l’1-0 che vale il primo posto in campionato, grazie anche al rocambolesco pareggio dell’Empoli, raggiunto dal Vicenza sul 2-2 per un rigore in pieno recupero. I toscani vengono così agganciati in seconda posizione dal Lecce, vittorioso in extremis sul campo del Chievo, mentre avanza in zona promozione pure il Venezia dopo il 2-1 rifilato all’Ascoli, una sconfitta che determina l’esonero del tecnico marchigiano Bertotto, sostituito da Delio Rossi che torna in panchina a distanza di due anni dall’ultima volta. Cambio anche a Pescara dove Oddo paga la settima sconfitta stagionale (2-0 in casa col Pordenone) e l’ultimo posto in classifica con il licenziamento, e viene rimpiazzato da Breda. Vince in trasferta il Frosinone, 2-1 a Brescia, rimanendo attaccato al treno delle prime, così come si rilancia anche il Cittadella che sbanca Pisa con un perentorio 4-1 in attesa della Spal che giocherà nel posticipo a Chiavari contro l’Entella alla prima uscita del nuovo allenatore Vivarini, chiamato a prendere il posto dell’esonerato Tedino. Risale la classifica pure il Monza che piega in casa una Reggina non ancora convincente, mentre l’1-1 fra Reggiana e Cremonese muove la graduatoria di entrambe e permette ai grigiorossi di condividere l’ultima posizione con il Pescara.

Al comando della classifica dei marcatori resta Coda (Lecce) con 7 reti, seguito da Forte (Venezia) a 6 e da Diaw (Pordenone) a 5. A quota 4, infine, Mazzocchi (Reggiana), La Mantia (Empoli), Stepinski (Lecce), Marconi (Pisa), Tutino (Salernitana), Gargiulo (Cittadella) e Garritano (Chievo).

CLASSIFICA: Salernitana 20; Lecce ed Empoli 18; Venezia 17; Frosinone 16; Spal* 15; Chievo* e Cittadella* 14; Monza* 13; Pordenone 12; Brescia* 9; Reggiana* e Cosenza 8; Vicenza**, Pisa* e Reggina 7; Ascoli* ed Entella* 5; Cremonese* e Pescara 4. *una partita in meno. **due partite in meno.

di Marco Milan

