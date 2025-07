Formula 1, Inghilterra: anche il caos premia la McLaren. Vince Norris, primo podio per Hulkenberg

0 0

Anche in condizioni meteorologiche complicate ed imprevedibili, la McLaren domina il mondiale di Formula 1 e centra un’altra doppietta con Lando Norris al secondo successo consecutivo davanti a Piastri nella giornata che celebra il primo storico podio di Nico Hulkenberg.

Doppietta ancora una volta per la McLaren che a Silverstone partiva dietro a Max Verstappen, autore di una pole position mostruosa ma costretto a cedere posizioni in gara sia per l’arrivo della pioggia che non ha aiutato l’assetto della Red Bull e sia per un testacoda dell’olandese. Ma la forza e la potenza della vettura inglese ha consentito in qualsiasi condizione climatica (si sono alternati scrosci di pioggia a lampi di sole) a Piastri e Norris di dominare. Sembrava tutto fatto per l’australiano che, però, non ha rispettato i regolamenti in regime di Safety Car, è stato penalizzato di 10″ regalando la vittoria a Lando Norris che conquista il secondo successo di fila avvicinandosi sempre più in classifica al compagno di squadra, distante ora 8 punti.

Ma il gran premio d’Inghilterra ha premiato anche Nico Hulkenberg che ha conquistato a 37 anni e dopo 239 gare il suo primo podio della carriera, approfittando del caos generale e sfruttando l’ottima strategia della Sauber partendo 19°. Stesso discorso anche per Gasly e Stroll, entrambi a punti, mentre è a doppia faccia l’umore della Ferrari: Hamilton esce discretamente rinfrancato da Silverstone col quarto posto finale, mentre Leclerc ha il morale sotto i tacchi dopo il bel venerdì in prova ma le pessime qualifiche ed una gara condizionata da scelte pessime del box e qualche errore del monegasco che appare sempre più in difficoltà. Torna a fare punti, infine, anche la Williams con Albon a precedere Alonso e Russell, penalizzato anche lui dalla strategia della Mercedes.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Piastri (McLaren); 3. Hulkenberg (Sauber); 4. Hamilton (Ferrari); 5. Verstappen (Red Bull); 6. Gasly (Alpine); 7. Stroll (Aston Martin); 8. Albon (Williams); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Russell (Mercedes).

CLASSIFICA: 1. Piastri 234; 2. Norris 226; 3. Verstappen 165.

di Marco Milan

