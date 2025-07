Formula 1, Austria: la McLaren piazza un’altra doppietta, vince Norris

0 0

Fa nuovamente festa la McLaren che, dopo essere andata in difficoltà in Canada, ritrova vittoria e doppietta in Austria con Norris davanti a Piastri, risultato che ipoteca il mondiale costruttore per la scuderia inglese e riavvicina il britannico all’australiano.

Pole position presa di forza al sabato, vittoria solida e senza commettere errori per Lando Norris che conferma di avere grande feeling con la pista di Zeltweg, acciuffa il settimo successo della carriera e, soprattutto, batte il compagno di squadra e lo avvicina nella classifica piloti. La McLaren, oltretutto, ipoteca il mondiale costruttori e sembra ormai anche l’unica in lotta per quello piloti, dal momento che in Austria Max Verstappen viene tamponato e messo ko da Antonelli al primo giro, allontanandosi forse definitivamente dalla battaglia per il mondiale.

Sul podio la Ferrari di Leclerc che precede Lewis Hamilton e George Russell, mentre punti mondiali importanti li prendono Lawson, Alonso e, soprattutto, Gabriel Bortoleto; per il brasiliano sono i primi in Formula 1. Nono posto per l’altra Sauber di Hulkenberg, decimo per la Haas di Ocon, mentre affonda pure l’altra Red Bull di Tsunoda, ultimo e penalizzato, a dimostrazione che il problema non è il nome della seconda guida dietro a Verstappen, ma la seconda guida stessa.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Piastri (McLaren); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Hamilton (Ferrari); 5. Russell (Mercedes); 6. Lawson (Racing Bulls); 7. Alonso (Aston Martin); 8. Bortoleto (Sauber); 9. Hulkenberg (Sauber); 10. Ocon (Haas).

CLASSIFICA: 1. Piastri 216; 2. Norris 201; 3. Verstappen 155.

