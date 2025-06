Serie B, playout: alla Sampdoria la gara di andata, Salernitana vicina alla serie C

0 0

Si avvicina alla salvezza la Sampdoria che nella sfida di andata del playout di serie B batte per 2-0 la Salernitana e indirizza la contesa a proprio favore nonostante la peggior posizione in classifica rispetto ai campani.

Sampdoria quasi perfetta a Marassi nell’andata del playout contro la Salernitana, giocato un mese dopo la fine del campionato a causa della confusione generata dalla penalità inflitta al Brescia. E dire che la Salernitana partiva con una classifica migliore rispetto ai blucerchiati di Evani che, però, hanno giocato una partita di cuore e sacrificio sbloccando la situazione nel primo tempo grazie al gol di Meulensteen e realizzando il 2-0 nel finale con il difensore Curto, appena entrato.

La Salernitana ha forzato nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro Aureliano (all’ultima gara della carriera), ma non ha sfondato e sarà costretta venerdì sera all’Arechi a rimontare due reti per non cadere in un anno appena dalla serie A alla C. E, a proposito di terza serie, è il Pescara l’ultima promossa in B dopo la vittoria nella finale playoff contro la Ternana, decisa ai calci di rigore.

Nessuno scossone ormai possibile nella classifica marcatori, vinta da F. Esposito (Spezia) con 19 reti davanti a Laurienté (Sassuolo) a 18.

di Marco Milan

