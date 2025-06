Serie B, finale playoff: la Cremonese vince a La Spezia e torna in serie A

0 0

E’ la Cremonese la terza squadra promossa in serie A, nonché la vincitrice dei playoff. La squadra di Giovanni Stroppa (alla terza promozione in massima serie in carriera da allenatore) ha vinto per 3-2 a La Spezia centrando il traguardo nonostante il terzo posto dei liguri a fine campionato.

Poteva solo vincere la Cremonese nella finale di ritorno dei playoff di serie B in casa dello Spezia per centrare il ritorno in serie A dopo due anni fra i cadetti. Lo 0-0 dell’andata allo Zini e il miglior posizionamento nella classifica finale consentiva ai liguri di giocare con due risultati su tre a favore, mentre i grigiorossi erano costretti ad espugnare il Picco. E la Cremonese ha giocato probabilmente la miglior partita della stagione portandosi sul 3-0 grazie alla doppietta di De Luca e al colpo di genio di Franco Vazquez, in gol di tacco.

Tutto finito? Neanche per sogno perché la Cremonese si rilassa e lo Spezia ci crede ancora: in due minuti fra l’80’ e l’82’ la squadra di D’Angelo riapre la sfida segnando con Francesco Esposito e con Vignali tornando pienamente in corsa per il pari che avrebbe protratto la sfida ai supplementari. Ma la Cremonese resiste, la partita si fa nervosa (espulsi Vignali e Nasti) e gli assalti spezzini risultano improduttivi. Dopo oltre 8 minuti di recupero il triplice fischio dell’arbitro Colombo che riporta la Cremonese in serie A, lascia lo Spezia in B e rende Stroppa la bestia nera di D’Angelo, sconfitto dall’ex calciatore di Milan e Piacenza anche nella finale playoff del 2022 fra Pisa e Monza.

Nella brutta serata dello Spezia, comunque, fa festa F. Esposito che grazie al suo gol vince la classifica marcatori di serie B con 19 centri scavalcando Laurienté (Sassuolo) che resta a quota 18.

di Marco Milan

