Formula 1, Spagna: Piastri guida la doppietta McLaren, Verstappen penalizzato finisce 10°

La McLaren continua a dettar legge in lungo e in largo in questa stagione di Formula 1 dove la scuderia inglese sembra proprio non aver rivali. Anche a Barcellona, infatti, Piastri e Norris hanno dominato fin dalle prove libere, proseguendo con la pole position dell’australiano e completando l’opera con la doppietta in gara.

Tutto facile per una McLaren dominante e padrona della Formula 1. Vincere sul circuito spagnolo del Montmelò è sembrato un gioco da ragazzi per le vetture britanniche, capitanate da Oscar Piastri (7 vittorie in carriera, 5 quest’anno) che dopo la pole position ottiene anche il successo in gara precedendo il compagno di squadra Lando Norris, distante ora 10 punti nella classifica. Sprofonda a -49, invece, Max Verstappen che si piazza quarto dopo un’aspra battaglia con Leclerc e Russell dopo l’ingresso della safety car per lo stop improvviso di Antonelli, ma che viene penalizzato di 10 secondo proprio per il contatto con l’inglese della Mercedes che fa così retrocedere in decima posizione l’olandese campione del mondo in carica.

Sul podio finisce Leclerc, partito settimo ed autore di una buona rimonta con la chicca finale del terzo posto acciuffato dopo la ripartenza dalla safety car e grazie alle gomme morbide che, al contrario, Verstappen non aveva più a disposizione. Eccezionale il quinto posto della Sauber di Hulkenberg che in volata si è tolto pure lo sfizio di superare un opaco Lewis Hamilton, mentre prosegue il percorso di crescita di Hadjar che va ancora a punti e dimostra di essere pilota solido e veloce. A proposito di punti, infine, ecco i primi di Fernando Alonso che si piazza decimo dopo una corsa piena di insidie e muove la sua classifica che, alla vigilia del gran premio di casa, era ancora tristemente a quota zero.

RESOCONTO: 1. Piastri (McLaren); 2. Norris (McLaren); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Russell (Mercedes); 5. Hulkenberg (Sauber); 6. Hamilton (Ferrari); 7. Hadjar (Racing Bulls); 8. Gasly (Alpine); 9. Alonso (Aston Martin); 10. Verstappen* (Red Bull). *penalizzato di 10″.

CLASSIFICA: 1. Piastri 186; 2. Norris 176; 3. Verstappen 137.

di Marco Milan

Marco Milan