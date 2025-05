Serie B, playoff: Spezia-Cremonese finale per la serie A

0 0

Sarà Spezia-Cremonese la finale playoff della serie B 2024-2025. Come da pronostico, dunque, i liguri terzi in classifica sfideranno i lombardi quarti, a conferma che, alla lunga, i valori del campionato vengono ribaditi anche agli spareggi, forse allargati un po’ troppo rispetto al passato.

Nel pomeriggio di domenica, la Cremonese liquida per 3-0 allo Zini la Juve Stabia ribaltando l’1-2 dell’andata in Campania. Esperta e sicura, la squadra di Stroppa fa valere il fattore casa, il miglior posizionamento in classifica ed il maggior tecnico sbloccando la situazione con capitan Castagnetti, raddoppiando con Johnsen e chiudendo la pratica con il sigillo finale di Vandeputte. Alla Juve Stabia resta l’onore delle armi e l’orgoglio di un campionato da protagonisti nonostante la provenienza dalla serie C.

Tutto o quasi deciso all’andata, invece, fra Spezia e Catanzaro. I liguri di D’Angelo avevano messo al sicuro la qualificazione già in Calabria vincendo per 2-0 e nella gara di ritorno al Picco hanno gestito la situazione anche dopo il vantaggio iniziale del Catanzaro con Cassandro, pareggiato poco dopo dalla rete di Aurelio. Nella ripresa, infine, il gol partita di Wisniewski che consegna allo Spezia vittoria e finale col vantaggio di poter giocare per due pareggi che lo proietterebbero in serie A in virtù della miglior posizione in classifica rispetto alla Cremonese.

Il gol all’andata a Catanzaro consente a F. Esposito (Spezia) di agganciare Laurienté (Sassuolo) al comando della classifica marcatori con 18 reti e la possibilità di vincere il titolo in caso di gol nelle due

