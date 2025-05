Formula 1, Montecarlo: Norris piega Leclerc e sale a -3 da Piastri

0 0

Dopo oltre un mese Lando Norris torna al successo vincendo il gran premio di Monaco, la sua seconda affermazione stagionale e si porta a 3 punti dal compagno di squadra Piastri, terzo a Monaco dietro anche a Charles Leclerc.

Lando Norris vince a Monaco e conquista il secondo successo del 2025 (contro i 4 di Piastri) salendo a -3 dall’australiano in classifica. Vittoria acciuffata anche grazie alla pole position del sabato con la qualifica che è costata il primo posto a Charles Leclerc che pure si è avvicinato a Norris tentando il tutto per tutto ma rimanendo secondo fino al traguardo; buona, comunque, la prestazione della Ferrari che tiene dietro l’altra McLaren di Piastri che resta leader del campionato con 3 punti di vantaggio su Norris e 25 su Verstappen, quarto all’arrivo nonostante una strategia aggressiva della Red Bull che lo ha tenuto in pista fino all’ultimo giro sperando in una safety car o in una bandiera rossa per provare a vincere la gara.

E, a proposito di strategia, la regola imposta dalla federazione di dover effettuare obbligatoriamente due soste ha reso più imprevedibile una corsa solitamente noiosa, e così Lawson ha giocato a favore del compagno di squadra Hadjar tenendo dietro un bel gruppo di piloti e consentendo al francese di smarcare la doppia sosta in tempi brevi senza perdere posizioni, così come si sono aiutati i due della Williams, entrambi a punti assieme ad Ocon, mentre resta ancora a quota zero Fernando Alonso, fermato da problemi alla vettura dopo una bella qualifica. Il momento nero dell’Aston Martin, insomma, prosegue in attesa dell’arrivo di Adrian Newey in vista del 2026.

RESOCONTO: 1. Norris (McLaren); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Piastri (McLaren); 4. Verstappen (Red Bull); 5. Hamilton (Ferrari); 6. Hadjar (Racing Bulls); 7. Ocon (Haas); 8. Lawson (Racing Bulls); 9. Albon (Williams); 10. Sainz (Williams).

CLASSIFICA: 1. Piastri 161; 2. Norris 158; 3. Verstappen 136.

di Marco Milan

