Serie B, playoff: Catanzaro e Juve Stabia in semifinale, caos a Brescia che potrebbe riscrivere la classifica

Saranno Catanzaro, Spezia, Juve Stabia e Cremonese a giocarsi l’ultimo posto che vale la serie A dopo le promozioni dirette di Sassuolo e Pisa. Il tutto, in attesa di capire come finirà il caos innescato dal Brescia che potrebbe essere penalizzato e retrocesso e riscrivere classifica e playout.

La grande sorpresa del turno preliminare degli spareggi promozione in serie B è senza dubbio la Juve Stabia che, grazie ad un gol del centravanti Adorante, batte per 1-0 il Palermo allo stadio Menti e resta in corsa per il suo primo storico approdo in serie A. Grandi meriti all’allenatore Pagliuca che ha creato un gruppo solido e coeso, tutto il contrario di quanto fatto da Dionisi a Palermo; durissima la contestazione dei tifosi rosanero, delusi da una squadra che, nonostante gli investimenti, continua a faticare in serie B.

Altra rivelazione è il Catanzaro di Caserta che, nonostante un inizio traballante, ha inanellato serie utili in serie che hanno permesso ai calabresi di rimontare posizioni e farsi largo in zona playoff. L’1-0 contro il Cesena porta la firma del solito Iemmello, autore del gol partita, ma anche del portiere Pigliacelli che pochi minuti prima aveva parato un rigore a Shpendi cambiando completamente il corso della gara; resta comunque buona l’annata dei romagnoli, neo promossi come la Juve Stabia.. Le due semifinali, dunque, saranno Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese.

Incredibile, infine, quello che potrebbe succedere in coda dove il playout Frosinone-Salernitana è stato rinviato per la possibile (probabile) penalizzazione del Brescia per irregolarità nei pagamenti che spedirebbe i lombardi direttamente in serie C, salvando il Frosinone e riacchiappando per i capelli la Sampdoria che andrebbe a disputare lo spareggio con la Salernitana. Un pastrocchio di fine stagione che, come di consueto, poteva capitare in un solo paese al mondo, l’Italia.

Per il momento Laurienté (Sassuolo) resiste al comando della classifica marcatori con 18 reti, ma può ancora essere insidiato da chi disputa i playoff, come Iemmello (Catanzaro) che raggiunge F. Esposito (Spezia) a quota 17. I due, peraltro, saranno anche protagonisti di una delle due semifinali, come Adorante (Juve Stabia) che nell’altra potrebbe rimpinguare il suo bottino di reti, salito con la rete al Palermo a 16 marcature.

di Marco Milan

Marco Milan