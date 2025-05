Formula 1, Imola: Verstappen batte le McLaren, Norris accorcia su Piastri

0 0

Read Time 1 Minute, 24 Second

E’ davvero l’uomo contro le macchine come dicono in molti. Max Verstappen vince a Imola per la quarta volta consecutiva e batte ancora le McLaren dimostrando che, nonostante la Formula 1 schiava dei motori e dell’elettronica negli ultimi anni, il pilota conta ancora tanto.

Verstappen si conferma fenomeno e fuoriclasse assoluto, sfiora la pole position rimanendo dietro a Piastri per soli 34 millesimi, poi al via del gran premio di Imola brucia l’australiano con un sorpasso fantascientifico e porta il vantaggio addirittura a 18 secondi, resistendo nel finale anche al ritorno delle McLaren dopo l’ingresso della Safety Car per il ritiro di Antonelli. L’olandese crede nel titolo, pur consapevole di avere una vettura inferiore a quelle di Piastri e Norris, e proverà a difendere il suo numero 1 fino alla fine. Secondo si piazza Norris che supera Piastri a pochi giri dalla fine e lo riavvicina in classifica, mentre alle spalle dei primi tre ecco a sorpresa la Ferrari di Lewis Hamilton, dispersa al sabato con una qualifica orribile chiusa nel Q2, ma risorta la domenica grazie ad una strategia perfetta e ad una macchina assolutamente ritrovata. Sfortunato Leclerc che si era arrampicato fino al quarto posto ma che ha chiuso sesto alle spalle di Albon dopo essere stato penalizzato da Virtual e Safety Car. Punti mondiali, infine, anche per Russell (terzo in qualifica), per l’altra Williams di Sainz, per Hadjar e per Tsunoda.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Norris (McLaren); 3. Piastri (McLaren); 4. Hamilton (Ferrari); 5. Albon (Williams); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Russell (Mercedes); 8. Sainz (Williams); 9. Hadjar (Racing Bulls); 10. Tsunoda (Red Bull).

CLASSIFICA: 1. Piastri 146; 2. Norris 133; 3. Verstappen 124.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com