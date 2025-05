Serie B, ultima giornata: Samp in C, Frosinone-Salernitana ai playout

0 0

Il campionato di serie B termina con un verdetto clamoroso e doloroso per l’intero calcio italiano: la Sampdoria retrocede per la prima volta nella sua storia in serie C. Ai blucerchiati non è bastato il pari con la Juve Stabia per evitare la caduta in terza serie.

Sgomento e delusione, ma anche la dimostrazione che quando le società lavorano male e con superficialità, gli esiti delle stagioni possono essere drammatici. E’ il caso della Sampdoria che retrocede in serie C per la prima volta nella sua storia al termine di un’annata tribolatissima con cambi di allenatore, giocatori gettati nella mischia un po’ alla rinfusa e la paura di cadere arrivata solo quando ormai aleggiava la disperazione. Vincere in casa della Juve Stabia non era semplice per gli impauriti doriani che, senza fare un tiro in porta, sono usciti dal Menti con un inutile 0-0 e l’onta della serie C dove accompagnano il Cosenza, il Cittadella ed una tra Frosinone e Salernitana (entrambe in A l’anno scorso) che disputeranno i playout.

Proprio i campani hanno vinto lo scontro diretto di Cittadella evitando la retrocessione diretta ma vedendosi costretti allo spareggio con i ciociari, vittoriosi in casa del già promosso Sassuolo. E’ salvo, invece, il Brescia che batte 2-1 la Reggiana ed evita ogni pericolo, come il Mantova a cui basta lo 0-0 casalingo contro il Catanzaro. Risalendo la classifica, manca i playoff il Bari (0-0 a Bolzano), li centrano il Palermo (1-1 con la Carrarese) ed il Cesena che in extremis sbanca Modena. Al terzo posto rimane lo Spezia che liquida 3-1 il Cosenza, al quarto la Cremonese che perde in casa del Pisa fresco di promozione. Gli accoppiamenti dei preliminari playoff sono Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena, mentre Spezia e Cremonese entreranno in scena in semifinale.

In attesa degli spareggi, vince la classifica marcatori Laurienté (Sassuolo) con 18 reti, seguito da F. Esposito (Spezia) che sale a 17 e da Iemmello (Catanzaro) fermo a quota 16.

CLASSIFICA: Sassuolo 82; Pisa 76; Spezia 66; Cremonese 61; Juve Stabia 55; Catanzaro e Cesena 53; Palermo 52; Bari 48; Sudtirol 46; Modena e Carrarese 45; Reggiana e Mantova 44; Brescia e Frosinone 43; Salernitana 42; Sampdoria 41; Cittadella 39; Cosenza (-4) 30.

