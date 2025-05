Serie B, 38° giornata: Reggiana salva, Samp viva, Salernitana e Cittadella quasi in C

0 1

A 90 minuti dal termine del campionato, la serie B ha ancora qualche verdetto da emettere, non in testa dove Sassuolo e Pisa sono già promosse, ma per quanto riguarda la definizione della zona playoff e, soprattutto, per determinare chi accompagnerà direttamente il Cosenza in serie C e chi dopo i playout.

Nella penultima giornata di serie B, Sampdoria-Salernitana era la partita chiave nei bassifondi della classifica e i blucerchiati sono riusciti a prendersi l’intera posta in palio tornando pienamente in corsa per la salvezza e gettando nell’incubo proprio i campani, penultimi assieme al Cittadella che batte il Bari e tiene accesa la speranza anche perché nell’ultima giornata c’è in programma proprio Cittadella-Salernitana. E’ matematicamente salva, invece, la Reggiana che vince a Castellammare di Stabia, conquista il quarto successo consecutivo e si tira fuori dai guai, impresa eguagliata anche dal Sudtirol che fa 3-3 a Pisa, mentre manca poco al Mantova che piega 2-1 la Carrarese che, comunque, era già aritmeticamente salva.

C’è ancora da soffrire, viceversa, per il Frosinone, risucchiato in piena zona pericolo dopo il ko di Palermo, e per il Brescia che a Modena strappa un punto preziosissimo; i lombardi hanno il destino nelle proprie mani per evitare lo spareggio e nell’ultimo turno affronteranno la Reggiana già salva. Risalendo la classifica, playoff quasi sfumati per il Bari, ci spera il Cesena che vince a Cosenza, mentre va decretata ancora la terza classificata fra Spezia e Cremonese, visto che i grigiorossi vincono lo scontro diretto in Liguria e si portano a 2 punti dalla squadra di D’Angelo. Ko casalingo, infine, per la capolista Sassuolo contro il Catanzaro, altra formazione qualificata ai playoff come Spezia, Cremonese, Juve Stabia e Palermo.

Laurienté (Sassuolo) resta capocannoniere del torneo con 18 reti, seguito da Iemmello (Catanzaro) che è agganciato da F. Esposito (Spezia) a 16, da Adorante (Juve Stabia) che sale a 15 e da Tramoni (Pisa), fermo a quota 13.

CLASSIFICA: Sassuolo 82; Pisa 73; Spezia 63; Cremonese 61; Juve Stabia 54; Catanzaro 52; Palermo 51; Cesena 50; Bari 47; Modena e Sudtirol 45; Reggiana e Carrarese 44; Mantova 43; Brescia, Sampdoria e Frosinone 40; Salernitana e Cittadella 39; Cosenza (-4) 30.

