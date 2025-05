Serie B, 37° giornata: festa a Pisa, è serie A dopo 34 anni

0 0

Mancava l’ausilio della matematica ed è finalmente arrivato: il Pisa è di nuovo in serie A 34 anni dopo l’ultima volta. Alla squadra di Filippo Inzaghi (che centra la terza promozione in carriera da allenatore dopo quella col Venezia dalla C alla B e quella col Benevento dalla B alla A) basta anche la sconfitta a Bari per festeggiare, visto il concomitante ko dello Spezia a Reggio Emilia.

Una festa attesa 34 lunghissimi anni, in mezzo ai quali il Pisa ha dovuto affrontare retrocessioni e fallimenti, ma finalmente arrivata. I toscani sono matematicamente in serie A, da dove mancavano dalla stagione 90-91, nonostante la sconfitta rimediata sul campo del Bari ma grazie al ko dello Spezia a Reggio Emilia che regala la promozione ai nerazzurri. E proprio la vittoria sullo Spezia consegna alla Reggiana di Dionigi il terzo successo consecutivo ed un consistente rilancio verso la salvezza, come il Sudtirol che batte e condanna il Cosenza alla retrocessione aritmetica in serie C, come la Carrarese che supera il Modena ed è quasi salva, mentre pareggiano sia la Sampdoria (2-2 a Catanzaro), sia il Brescia (0-0 con la Juve Stabia) che il Cittadella (1-1 a Frosinone) che ha ora più di un piede in serie C.

Fondamentale, viceversa, il 2-0 della Salernitana sul Mantova che rilancia i campani e non rende tranquilli i lombardi. Tornando in zona playoff, la Cremonese quarta pareggia con la capolista Sassuolo che è sicuro del primo posto, mentre importanti sono i successi sia del Bari che del Cesena che supera il Palermo e prova a rimanere aggrappato agli spareggi che valgono l’ultimo tagliando per la serie A. Da segnalare, infine, il gol numero 135 di Massimo Coda in serie B (l’ottavo stagionale) che vale al centravanti della Sampdoria l’aggancio a Stefan Schwoch in vetta alla classifica marcatori di tutti i tempi nel torneo cadetto.

Segna il capocannoniere Laurienté (Sassuolo) che sale a 18 reti stagionali, mentre alle sue spalle non ci s6no movimenti: Iemmello (Catanzaro) resta a quota 16, F. Esposito (Spezia) a 15, Adorante (Juve Stabia) a 14 e Tramoni (Pisa) a 13.

CLASSIFICA: Sassuolo 82; Pisa 72; Spezia 63; Cremonese 58; Juve Stabia 54; Catanzaro 49; Palermo 47; Bari e Cesena 47; Modena 45; Sudtirol e Carrarese 44; Reggiana 41; Mantova e Frosinone 40; Brescia e Salernitana 39; Sampdoria 37; Cittadella 36; Cosenza (-4) 30.

di Marco Milan

