Formula 1, Usa (Miami): Piastri guida la doppietta McLaren, anche Russell sul podio

Detta sempre più legge la McLaren in questo campionato di Formula 1. La scuderia inglese piazza una doppietta anche a Miami e Piastri vince la quarta gara su sei disputate quest’anno, candidandosi ancor di più a leader della squadra e a favorito numero uno per il mondiale piloti. Sul podio anche la Mercedes di Russell.

E’ una McLaren imprendibile, capace di rifilare secondi a manciate ai rivali e di dominare in lungo e in largo il 2025 della Formula 1. Verstappen partiva in pole position (ennesimo miracolo dell’uomo contro le macchine) e scatta bene al via, poi resiste stoicamente prima a Piastri e poi a Norris (che aveva perso posizioni all’inizio dopo aver provato il sorpasso sull’olandese), ma si deve arrendere allo strapotere di una McLaren che agli avversari non vuole lasciare neppure le briciole. Piastri vola via e vince la gara numero 4 dell’anno (su 6 disputate), oltre a consolidare il primo posto nella classifica piloti, mentre Norris si accontenta del secondo posto dopo aver vinto la gara sprint del sabato.

Sul podio finisce anche la Mercedes di Russell, fortunato a sopravanzare Verstappen durante la sosta in regime di safety car, con l’olandese che non può far altro che chiudere in quarta posizione davanti alla solida Williams di Albon, ad Antonelli (che aveva conquistato la pole position della sprint) e alle due Ferrari, assai deludenti ed ancora lontanissime dalle zone che contano. Punti mondiali, infine, per l’altra Williams di Sainz e per l’altra Red Bull di Tsunoda, autore di prestazioni anonime ma comunque a punti rispetto al suo predecessore Lawson.

RESOCONTO: 1. Piastri (McLaren); 2. Norris (McLaren); 3. Russell (Mercedes); 4. Verstappen (Red Bull); 5. Albon (Williams); 6. Antonelli (Mercedes); 7. Leclerc (Ferrari); 8. Hamilton (Ferrari); 9. Sainz (Williams); 10. Tsunoda (Red Bull).

CLASSIFICA: 1. Piastri 131; 2. Norris 115; 3. Verstappen 99.

di Marco Milan

