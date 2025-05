Serie B, 36° giornata: al Pisa manca un punto, Juve Stabia ai playoff

0 0

Poteva essere una vera giornata di festa il 1 maggio 2025 per il Pisa che deve, però, rimandare ancora la festa per il ritorno in serie A. Ma aspettare qualche giorno è nulla rispetto ai 34 anni di assenza dalla massima serie per i toscani, lontani un solo punto dalla promozione.

Il Pisa ha fatto il suo dovere, ha battuto il Frosinone (soffrendo anche un po’), ma ha dovuto rimandare la festa per la concomitante vittoria dello Spezia contro la Salernitana che costringe i nerazzurri ad aspettare la trasferta di domenica a Bari nella quale basterà un pareggio per celebrare il ritorno in serie A dopo 34 anni. Missione quasi compiuta per la squadra di Filippo Inzaghi, insomma, così come blinda il terzo posto lo Spezia, anche perché la Cremonese non va oltre lo 0-0 in casa della Sampdoria scivolando a -6. Sempre in zona playoff, è aritmetica la partecipazione della Juve Stabia che supera per 2-0 il Catanzaro ed accede agli spareggi, traguardo straordinario ed impensabile ad inizio campionato per la formazione di Pagliuca.

Sconfitte, invece, tutte le concorrenti dei campani: oltre al Catanzaro, infatti, perde pure il Palermo in casa col Sudtirol, il Bari a Cosenza, il Modena con la Reggiana ed il Cesena a Mantova, risultati che avvicinano proprio i virgiliani ed il Sudtirol alla salvezza e rimandano la retrocessione matematica per il Cosenza. Nei bassifondi della classifica, poi, la bagarre è sempre più accesa: oltre al Sudtirol e alla Reggiana, infatti, il colpaccio lo firma il Brescia che vince a Cittadella, inguaia i veneti e si rilancia in ottica salvezza. Si complica nuovamente, al contrario, la situazione della Salernitana (che ad oggi sarebbe retrocessa) e della Sampdoria che al momento disputerebbe i playout. Il Sassuolo capolista, infine, continua a vincere e si impone in casa contro la Carrarese.

Laurienté (Sassuolo) resta capocannoniere del campionato con 17 gol, ma in generale non cambia nulla nei primi posti della classifica marcatori con Iemmello (Catanzaro) fermo a 16, F. Esposito (Spezia) a 15, Adorante (Juve Stabia) a 14 e Tramoni (Pisa) a quota 13.

CLASSIFICA: Sassuolo 81; Pisa 72; Spezia 63; Cremonese 57; Juve Stabia 53; Catanzaro e Palermo 48; Cesena, Bari e Modena 44; Carrarese e Sudtirol 41; Mantova 40; Brescia e Reggiana 38; Sampdoria e Salernitana 36; Cittadella 35; Cosenza (-4) 30.

di Marco Milan

