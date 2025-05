Serie B, 35° giornata: Pisa a -4 dalla A, lotta accesissima per la salvezza

0 0

Read Time 2 Minute, 11 Second

La festa è ad un passo, lo spumante in fresco, pronto per essere stappato. A Pisa aspettano la serie a da 34 anni e la promozione dei nerazzurri è davvero vicinissima, mancano solo 4 punti da conquistare nelle ultime 4 giornate di campionato con 9 lunghezze di vantaggio sullo Spezia.

Già in serie A il Sassuolo, ci sta arrivando anche il Pisa dopo il successo per 2-1 della squadra di Filippo Inzaghi a Brescia ed il concomitante 2-2 dello Spezia a Frosinone, risultati che portano i toscani a +9 sullo Spezia terzo e con la possibilità di raggiungere la promozione centrando 4 punti nelle ultime 4 giornate, indipendentemente da quanto faranno i liguri. Vince anche la Cremonese, 4-2 al Mantova, che consolida la quarta posizione e si avvicina allo Spezia, lontano 4 punti, mentre in zona playoff perde terreno il Cesena, sconfitto in casa dalla capolista Sassuolo, ma anche il Bari, battuto al San Nicola dal Modena che in un sol colpo aggancia in classifica sia i pugliesi che lo stesso Cesena. Lo scontro diretto fra Catanzaro e Palermo, invece, termina con il successo dei siciliani per 3-1, mentre la Juve Stabia cade col Sudtirol.

Ma la vera battaglia è in coda dove solo il Cosenza è ormai condannato, mentre dal penultimo posto alla zona playout sono tutte a 35: ci sono Reggiana e Cittadella che si sono affrontate nella sfida di Reggio Emilia, vinta dagli emiliani per 2-1, c’è la Sampdoria, battuta a Carrara, c’è il Brescia, mentre sarebbe ad oggi salva la Salernitana, vittoriosa per 3-1 sul Cosenza fanalino di coda, così come si tira momentaneamente fuori dai guai il Sudtirol. Nulla è scritto, nessuno è tranquillo, nessuno condannato, saranno 4 turni da mischione rugbistico per decretare retrocesse e partecipanti ai playoff. Dopo l’Entella, intanto, la serie B ritrova anche il Padova e l’Avellino, vincitori del girone A e del girone C della serie C e tornati fra i cadetti rispettivamente dopo 6 e 7 anni di attesa. Dai playoff uscirà anche la quarta promozione dalla terza serie.

Grazie alla doppietta rifilata al Cesena, Laurienté (Sassuolo) è il nuovo capocannoniere del campionato con 17 reti. Scavalcato Iemmello (Catanzaro) che resta a 16, mentre sale a quota 15 F. Esposito (Spezia). A seguire, Adorante (Juve Stabia) con 14 gol, Tramoni (Pisa) con 13 e Shpendi (Cesena) con 11.

CLASSIFICA: Sassuolo 78; Pisa 69; Spezia 60; Cremonese 56; Juve Stabia 50; Catanzaro e Palermo 48; Cesena, Bari e Modena 44; Carrarese 41; Frosinone 39; Sudtirol 38; Mantova 37; Salernitana 36; Sampdoria, Reggiana, Brescia e Cittadella 35; Cosenza (-4) 27.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com