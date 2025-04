Formula 1, Arabia Saudita: Piastri vince e scavalca Norris in testa al mondiale

0 0

Read Time 1 Minute, 27 Second

Vince ancora la McLaren, vince ancora Oscar Piastri, al terzo successo dell’anno che gli permette pure di scavalcare il compagno di squadra Norris in vetta alla classifica piloti, a conferma della solidità (tecnica e mentale) del pilota australiano.

La McLaren continua a dominare il mondiale di Formula 1 2025 ottenendo la quarta vittoria su cinque gran premi, la terza con Oscar Piastri che supera Norris in testa al campionato con 10 punti di vantaggio sul compagno e 12 su Max Verstappen, secondo al traguardo in Arabia Saudita. L’olandese aveva compiuto l’ennesimo miracolo conquistando la pole position, ma rovinanva tutto al primo giro tagliando la chicane e venendo penalizzato di 5 secondi, decisivi per il sorpasso di Piastri. Terzo Charles Leclerc che regala alla Ferrari il primo podio della stagione, mentre per Norris la delusione è duplice, sia per il quarto posto e sia per aver lasciato a Piastri la leadership del mondiale.

Peggiore delle ultime settimane la gara delle Mercedes (quinta con Russell e sesta con Antonelli), così come negativo è il bilancio per Lewis Hamilton, solo settimo al traguardo. Punti mondiali, infine, per le due Williams di Albon e Sainz e per la Racing Bulls di Hadjar, mentre è ancora notte fonda per la Aston Martin, fuori dai primi dieci sia con Alonso che con Stroll. Ritiro, infine, per l’altra Red Bull di Tsunoda, coinvolta nell’incidente del primo giro con la Alpine di Gasly, unici ritirati della gara araba. Prossimo appuntamento negli Stati Uniti a Miami.

RESOCONTO: 1. Piastri (McLaren); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Norris (McLaren); 5. Russell (Mercedes); 6. Antonelli (Mercedes); 7. Hamilton (Ferrari); 8. Sainz (Williams); 9. Albon (Williams); 10. Hadjar (Racing Bulls).

CLASSIFICA: 1. Piastri 99; 2. Norris 89; 3. Verstappen 87.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com