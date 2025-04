Serie B, 33° giornata: Sassuolo in serie A, Pisa quasi

0 0

La 33° giornata di serie B consegna al Sassuolo l’aritmetica certezza del ritorno in serie A dopo un solo anno di permanenza fra i cadetti. Gli emiliani vincono il derby in casa del Modena, poi aspettano 24 ore per festeggiare la promozione grazie al pareggio dello Spezia a Mantova.

Un solo anno, dunque, e il Sassuolo torna in serie A. La squadra di Fabio Grosso ha dominato il campionato, forte di un organico superiore a tutti gli altri, ma capace di essere umile per affrontare una categoria complicata come la serie B. Ai neroverdi serviva una combinazione per festeggiare con ben 5 turni di anticipo, ovvero vincere e sperare che lo Spezia non facesse altrettanto; ebbene, il Sassuolo fa suo il derby di Modena (3-1) e poi si gode Mantova-Spezia del giorno dopo con pareggio in pieno recupero dei lombardi che fanno felice la capolista, ma anche il Pisa che vince a Reggio Emilia e si porta a +7 sullo Spezia, tornando vicinissimo al traguardo della serie A.

Al quarto posto resta la Cremonese che tiene a bada la Juve Stabia pareggiando per 1-1 lo scontro diretto dello Zini contro i campani, mentre si bloccano sul pari sia il Catanzaro (2-2 a Carrara), che il Cesena (1-1 col Frosinone) permettendo così al Bari di guadagnare posizioni grazie al 2-1 dei pugliesi sul Palermo. In coda, pari inutile per il Cosenza contro il Brescia, mentre fondamentali sono i successi della Salernitana sul Sudtirol e, soprattutto, della nuova Sampdoria di Evani, Lombardo e Roberto Mancini che batte il Cittadella, lo raggiunge in classifica e torna a sperare nella salvezza diretta. Ormai spacciato il Cosenza, anche la situazione della Reggiana inizia a farsi complessa. La serie B, intanto, ritrova l’Entella dopo 4 anni: i liguri vincono il girone B della serie C e sono la prima squadra promossa in seconda serie.

Si muove poco la testa della classifica marcatori con Iemmello (Catanzaro) capocannoniere a 16 reti, avvicinato da Laurienté (Sassuolo) che sale a 15. Adorante (Juve Stabia) raggiunge F. Esposito (Spezia) a 14, mentre resta a quota 12 Tramoni (Pisa).

CLASSIFICA: Sassuolo 75; Pisa 66; Spezia 59; Cremonese 53; Juve Stabia 50; Catanzaro 48; Palermo 45; Cesena e Bari 44; Modena 41; Frosinone e Carrarese 38; Mantova 37; Sampdoria, Brescia, Cittadella e Sudtirol 35; Salernitana 33; Reggiana 32; Cosenza (-4) 27.

di Marco Milan

