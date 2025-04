Formula 1, Bahrain: Piastri domina, Norris torna in testa alla classifica

0 0

Read Time 1 Minute, 27 Second

Prosegue il dominio della McLaren che vince anche in Bahrain ed è saldamente al comando della classifica costruttori ed ora anche in quella piloti dove Oscar Piastri, vincitore della gara di Sakhir, scavalca Max Verstappen e si lancia all’inseguimento del compagno di squadra Norris.

Dominatore di tutte le prove, autore della pole position e perfetto in gara, Oscar Piastri è il protagonista del fine settimana in Bahrain con una McLaren sempre più forte e sempre più sicura di sé. E’ mancata la doppietta, perché Norris ha sbagliato in qualifica partendo sesto e poi è stato penalizzato in gara a causa di una partenza anticipata. L’inglese, comunque, si è accontentato del terzo posto per rimanere al comando della classifica piloti con 3 punti di vantaggio su Piastri che vince la sua quarta gara della carriera (la seconda quest’anno) ed è in piena lotta per il titolo.

Altro podio per George Russell, secondo, mentre escono ridimensionate sia le Ferrari (Leclerc quarto, Hamilton quinto) a causa di una strategia errata sulla scelte delle gomme, sia Max Verstappen che ha chiuso sesto mostrando tutti i limiti di una Red Bull mai competitiva in Bahrain. Punti mondiali anche per Gasly (primi dell’Alpine nel 2025), per Tsunoda (primi con la Red Bull) e nuovamente per le due Haas di Ocon e Bearman, mentre da dimenticare è il fine settimana della Aston Martin e della Williams, entrambe fuori dai primi dieci e con Carlos Sainz ancora in difficoltà e costretto al ritiro.

RESOCONTO: 1. Piastri (McLaren); 2. Russell (Mercedes); 3. Norris (McLaren); 4. Leclerc (Ferrari); 5. Hamilton (Ferrari); 6. Verstappen (Red Bull); 7. Gasly (Alpine); 8. Ocon (Haas); 9. Tsunoda (Red Bull); 10. Bearman (Haas).

CLASSIFICA: 1. Norris 77; 2.Piastri 74; 3. Verstappen 69.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com