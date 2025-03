Serie B, 27° giornata: Sassuolo e Pisa staccano lo Spezia

0 0

Read Time 1 Minute, 34 Second

20 reti, ben 5 successi esterni e 4 pareggi nella 27° giornata di serie B che lancia Sassuolo e Pisa verso la serie A e mettono in difficoltà lo Spezia, ora molto più staccato dai primi due posti della classifica.

Nella giornata che sconvolge il fattore campo con una sola vittoria interna e ben 5 in trasferta, Sassuolo e Pisa incominciano a pensare seriamente al prossimo campionato di serie A. La capolista emiliana si accontenta dello 0-0 in casa della Sampdoria per portarsi a +12 sul terzo posto, distanza pressoché incolmabile, mentre i toscani battono in rimonta la Juve Stabia e salgono a +7 sullo Spezia che, viceversa, perde in casa contro il lanciatissimo Catanzaro che supera al quarto posto la Cremonese, sconfitta allo Zini dal Cesena che torna prepotentemente in zona playoff come il Bari che espugna Mantova.

Risale anche il Palermo, vittorioso 3-0 a Cosenza sul campo dell’ultima in classifica, così come il Modena, corsaro a Cittadella, mentre perde terreno il Brescia, bloccato sul pari casalingo dal Sudtirol. In coda, pareggia la Reggiana contro la Carrarese, mentre lo scontro diretto Salernitana-Frosinone termina in parità e non aiuta nessuna delle due formazioni. Sulla panchina ciociara, inoltre, faceva il suo esordio Paolo Bianco, terzo allenatore stagionale dopo l’esonero di Leandro Greco che, a sua volta, aveva sostituito Vivarini.

Terzetto a guidare la classifica marcatori: Iemmello (Catanzaro), F. Esposito (Spezia) e Laurienté (Sassuolo) si dividono, infatti, il trono con 13 reti a testa, seguiti da Adorante (Juve Stabia) a 12, da Shpendi (Cesena) a 10 e dal trio Tramoni (Pisa), Vazquez (Cremonese), Pierini (Sassuolo), tutti a quota 9.

CLASSIFICA: Sassuolo 62; Pisa 57; Spezia 50; Catanzaro 42; Cremonese 41; Juve Stabia 39; Cesena e Bari 37; Palermo 35; Modena 34; Carrarese 31; Reggiana, Brescia e Cittadella 30; Sampdoria, Mantova e Sudtirol 29; Salernitana 26; Frosinone 24; Cosenza (-4) 21.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com