Serie B, 25° giornata: il Sassuolo vola via, Pisa e Spezia lontane

21 reti, 3 vittorie esterne e 3 pareggi nella 25° giornata di serie B che fa registrare la fuga dell’inafferrabile Sassuolo e il duello Pisa-Spezia per il secondo posto che porta direttamente in serie A.

Sassuolo travolgente e vittorioso per 3-0 a Mantova, risultato che lancia i neroverdi sempre più in alto in classifica con 9 punti di vantaggio sul terzo posto e addirittura 18 sul quarto. La promozione, insomma, non può davvero sfuggire agli uomini di Grosso, mentre sempre più serrata è la lotta per la seconda piazza, ovvero l’altra che conduce direttamente in serie A, tra Pisa e Spezia, divise ora da 4 punti. I toscani perdono in casa col Cittadella, ma i liguri ne approfittano a metà pareggiando 2-2 col Palermo ma riprendendo la partita da 0-2 a 2-2 nei minuti di recupero.

Staccata la Cremonese che comunque vince 3-1 col Sudtirol e consolida il quarto posto davanti alla coppia Catanzaro-Juve Stabia dopo il pari dei calabresi a Frosinone e il successo per 3-1 dei campani sul Bari. In zona playoff resiste anche la candidatura del Cesena che vince 1-0 il derby di Reggio Emilia con la Reggiana, mentre il Modena cade a Marassi contro la Sampdoria che pian piano inizia a risalire la classifica. In coda, infine, spera ancora il Cosenza che batte la Carrarese, così come ha più fiducia anche la Salernitana che nelle ultime due partite ha ottenuto 4 punti, vincendo con la Cremonese e resistendo sullo 0-0 a Brescia.

C’è un trio al comando della classifica marcatori: Laurienté (Sassuolo) e F.Esposito (Spezia), infatti, agganciano Iemmello (Catanzaro) a 12 reti, mentre Adorante (Juve Stabia) si avvicina alla vetta raggiungendo le 10 marcature come Shpendi (Cesena). A quota 9, infine, Pierini (Sassuolo) affianca Vazquez (Cremonese).

CLASSIFICA: Sassuolo 58; Pisa 53; Spezia 49; Cremonese 40; Catanzaro e Juve Stabia 36; Cesena e Bari 33; Palermo 31; Modena e Cittadella 30; Brescia 29; Sampdoria, Reggiana e Mantova 28; Carrarese 27; Salernitana e Sudtirol 25; Frosinone 22; Cosenza (-4) 21.

di Marco Milan

