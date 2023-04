Serie B, 31° giornata: Frosinone bloccato a Perugia, Genoa e Bari vincono e si fanno sotto

0 0

Per la seconda giornata consecutiva la capolista della serie B, il Frosinone, non vince. Dopo il ko col Cosenza, infatti, i laziali escono dal Curi di Perugia con un pareggio rimediato nel finale e che lascia comunque un ottimo vantaggio sul terzo posto, ma ridotto sul secondo.

Alla fine, il Frosinone può dirsi quasi soddisfatto dopo essere uscito indenne da una trasferta complicata come quella di Perugia; al vantaggio umbro, la squadra di Grosso rimedia col solito Mulattieri, mantiene 10 punti di vantaggio sul terzo posto, ma vede ridursi a 4 quello sul secondo, occupato dal Genoa che batte di misura una Reggina ormai in crisi profondissima. Terzo è il Bari che supera il Benevento in casa, mentre lo scontro diretto Cagliari-Sudtirol termina in parità, risultato che fa assai più comodo agli altoatesini che restano quarti da soli a +6 proprio sui sardi.

In zona playoff, poi, sale il Parma che batte 2-1 il Palermo in un vero e proprio confronto diretto, scende il Pisa, sconfitto 1-0 a Cosenza. A centro classifica, vittorie per il Venezia contro il Como e per l’Ascoli sul Brescia, mentre in coda restano ultimi proprio i lombardi, superati di un punto dalla Spal che non va oltre l’1-1 casalingo contro la Ternana. Situazione complicata anche per il Benevento, in rampa di lancio, invece, il Cosenza che continua a macinare punti e supera al quint’ultimo posto il Perugia. 0-0, infine, fra Modena e Cittadella, pareggio che lascia gli emiliani nella terra di mezzo e i veneti appena sopra la zona playout.

Aggancio in vetta nella classifica marcatori con Lapadula (Cagliari) che raggiunge Cheddira (Bari) a 16 reti, staccando Brunori (Palermo) che resta a 14. Sale Pohjanpalo (Venezia), ancora in gol e salito a quota 11, così come in forma è pure Mulattieri (Frosinone) che dopo l’Under 21 centra la porta anche in campionato trovando la doppia cifra.

CLASSIFICA: Frosinone 63; Genoa (-1) 59; Bari 53; Sudtirol 52; Cagliari 46; Pisa 45; Parma 44; Reggina* e Palermo 42; Ternana 40; Como, Ascoli e Modena 39; Venezia e Cittadella 36; Cosenza 35; Perugia* 34; Spal e Benevento 29; Brescia 28. *una partita in meno.

