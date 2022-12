Serie B, 19° giornata: Frosinone campione d’inverno, vincono anche Reggina e Genoa

0 0

La serie B chiude il 2022 ed il girone d’andata del campionato 2022-23 eleggendo il Frosinone campione d’inverno. La squadra di Fabio Grosso, infatti, nell’ultimo turno dell’anno solare travolge in casa la Ternana, tiene a bada la Reggina e conquista il titolo al giro di boa, traguardo platonico ma estremamente meritato.

Nulla di complicato per il Frosinone arrivare primo al termine del girone d’andata: i ciociari battono per 3-0 la Ternana e tengono a distanza la Reggina, seconda in classifica, vittoriosa di misura sul difficile campo dell’Ascoli. Lo scontro diretto fra le terze Bari e Genoa, invece, finisce con il successo dei liguri per 2-1, risultato che lancia la compagine di Gilardino all’inseguimento della promozione diretta. Continua a risalire la classifica il Pisa dopo il ritorno in panchina di D’Angelo: i toscani vincono anche a Ferrara, inguaiano la Spal e sono in piena corsa per la serie A, come il Parma che però a Venezia si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dalla squadra di Vanoli che resta in una situazione precaria ma appare comunque in forma.

Stesso discorso per il Modena, corsaro a Bolzano contro un Sudtirol in leggero calo, così come anche la Ternana ed il Brescia che in casa contro il Palermo non va oltre l’1-1 nel giorno dell’esordio in panchina di Alfredo Aglietti come nuovo tecnico dei lombardi. A proposito di cambi di allenatore, a Cagliari l’esonero di Liverani ed il ritorno di Claudio Ranieri in Sardegna dopo oltre trent’anni fanno da contorno al successo degli isolani (guidati momentaneamente dal collaboratore tecnico Pisacane) contro il Cosenza, ora ultimo dopo la vittoria del Perugia (la seconda di fila per gli uomini di Castori) a Benevento. Sempre nelle zone basse della graduatoria, secondo successo consecutivo per il Como che batte anche il Cittadella che si ritrova penultimo assieme al Perugia. La serie B va in vacanza per venti giorni e tornerà a metà gennaio.

Torna in campo e va subito in gol il capocannoniere del torneo Cheddira (Bari), salito a 10 reti. In seconda posizione Brunori (Palermo) con 9 centri, poi Lapadula (Cagliari), Gliozzi (Pisa) e Pohjanpalo (Venezia) a quota 7 e Coda (Genoa), Mulattieri (Frosinone), Diaw (Modena) e Odogwu (Sudtirol) a 6.

CLASSIFICA: Frosinone 39; Reggina 36; Genoa 33; Bari 30; Pisa 29; Parma 27; Ternana e Sudtirol 26; Ascoli, Modena, Brescia e Cagliari 25; Palermo 24; Como e Benevento 22; Venezia e Spal 20; Perugia e Cittadella 19; Cosenza 17.

di Marco Milan

