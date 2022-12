Serie B, 18° giornata: Reggina-Bari senza reti, il Frosinone cade a Genova

0 0

Dopo 10 giornate cade la capolista Frosinone, sconfitto al Luigi Ferraris di Genova dai rossoblu che tornano in piena corsa promozione nella giornata che fa saltare il fattore campo con ben 4 successi esterni in attesa del posticipo fra le pericolanti Perugia e Venezia.

La 18° giornata, dunque, fa registrare la prima sconfitta del Frosinone primo della classe, battuto per 1-0 in casa di un Genoa rivitalizzato dalla cura Gilardino (due vittorie e un pareggio con zero reti al passivo da quando l’ex centravanti ha sostituito Blessin in panchina) che aggancia il Bari in terza posizione dopo lo 0-0 dei pugliesi nello scontro diretto in casa della Reggina seconda. Piomba nelle prime posizioni anche il Pisa, vittorioso per 3-0 su un Brescia, viceversa, in caduta libera; per i toscani la svolta è stata il ritorno di D’Angelo con cui i nerazzurri sono ancora imbattuti.

Terzo ko di fila in casa per il Parma: al Tardini, infatti, dopo Modena e Benevento passa pure la Spal che si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione. Torna a vincere il Sudtirol, corsaro a Cittadella, mentre perde ancora la Ternana, travolta in casa dall’arrembante Como che passa al Liberati vincendo 3-0. Cade ancora il Cagliari, sconfitto anche a Palermo, mentre in zona retrocessione dirà molto il posticipo di Perugia, anche se colpi importanti li hanno piazzati Como e Spal, ha pareggiato il Benevento (1-1 a Modena) ed ha perso il Cosenza, battuto in casa dall’Ascoli che con la vittoria del San Vito torna in zona playoff.

Aggancio in vetta alla classifica marcatori: Brunori (Palermo) raggiunge Cheddira a 9 reti, Gliozzi (Pisa) sale a 7, Diaw (Modena) e Odogwu (Sudtirol) raggiungono Coda (Genoa) e Lapadula (Cagliari) a quota 6. La serie B tornerà in campo il 26 dicembre per la 19° giornata ed il turno ormai classico a Santo Stefano.

CLASSIFICA: Frosinone 36; Reggina 33; Bari e Genoa 30; Parma, Pisa, Ternana e Sudtirol 26; Ascoli 25; Brescia 24; Palermo 23; Modena, Cagliari e Benevento 22; Spal 20; Como, Venezia* e Cittadella 19; Cosenza 17; Perugia* 13. *una partita in meno.

di Marco Milan

