Serie B, 17° giornata: il Pisa blocca il Frosinone, la Reggina vince a Como, poker del Bari

In attesa del posticipo fra Brescia e Parma, la 17° giornata di serie B fa registrare il pareggio tra Frosinone e Pisa che consente alla Reggina di riavvicinare i ciociari in vetta alla classifica. Vittorie importanti anche per Bari e Cagliari.

Il Frosinone pareggia in casa 0-0 contro il Pisa, probabilmente la squadra più in forma del momento e tornata in zona playoff dopo il ritorno in panchina di D’Angelo. La Reggina, vittoriosa di misura a Como, si riavvicina così al primo posto che ora dista 4 punti, mentre consolida la terza posizione il Bari grazie al poker inflitto al Modena e stacca il Genoa che ad Ascoli non va oltre lo 0-0. Compie un piccolo passo avanti anche la Ternana con lo 0-0 di Bolzano contro il Sudtirol, mentre torna alla vittoria il Cagliari che piega per 3-2 il fanalino di coda Perugia, sconfitto dopo oltre un mese di imbattibilità.

Risalgono sia il Benevento, giunto alla seconda vittoria di fila col successo contro il Cittadella che, viceversa, incappa nel secondo ko consecutivo, sia il Venezia che regola 2-0 il Cosenza. Stazionano ancora nei bassifondi della classifica, invece, Spal e Palermo che si dividono la posta (1-1) nello scontro diretto disputato a Ferrara. La graduatoria è ora chiusa dal Perugia a 13 punti, 4 in meno rispetto alla zona playout occupata da Cosenza e Cittadella.

La favola del Marocco ai Mondiali continua e Cheddira (Bari), capocannoniere del campionato è ancora impegnato in Qatar. Le reti del magrebino sono 9 ed il suo primato è minato da Brunori (Palermo), salito a quota 8 e da Lapadula (Cagliari) che raggiunge Coda (Genoa) a 6 marcature.

CLASSIFICA: Frosinone 36; Reggina 32; Bari 29; Genoa 27; Ternana 26; Brescia* 24; Pisa, Parma* e Sudtirol 23; Ascoli e Cagliari 22; Modena e Benevento 21; Palermo 20; Venezia e Cittadella 19; Cosenza e Spal 17; Como 16; Perugia 13. *una partita in meno.

